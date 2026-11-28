Por Robin Bjalon

El problema de los altos costos de la vivienda está muy presente entre los electores.

Cristóbal Calle está “preocupado”. Este ganadero de Andalucía ha visto cómo su poder adquisitivo se reducía en los últimos años por el aumento de los precios, lejos de la imagen de una España que presume de uno de los crecimientos económicos más dinámicos de Europa.

“Vivimos peor”, sentencia este hombre, de 43 años, que gana alrededor de 1.000 euros por mes, aunque sus ingresos varían según la época del año.

Desde su explotación de ovejas lecheras que pastan tranquilamente, Calle asegura que en pocos años se ha “duplicado” el gasto en combustible para su maquinaria agrícola y que los precios de los alimentos han aumentado “bastante”, como consecuencia de las crisis internacionales.

Obligado a “recortar en algunas cosillas”, asegura que “no quiere ayudas” del próximo gobierno, a pocos días de las elecciones legislativas del domingo. Solo aspira a que llegue el día en que no tenga que luchar tanto “para llegar a fin de mes”.

En Andalucía, la región del sur de España donde vive, más de una cuarta parte de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Vivo al día” ​

El malestar de Calle se extiende desde las zonas rurales hasta las ciudades costeras afectadas por el turismo masivo.

También en Madrid, los buenos resultados económicos que exhibe el Gobierno -con un crecimiento previsto del 2,6% este año, al igual que en 2025, y una tasa de desempleo que ha vuelto a caer por debajo del 10%- contrastan con la percepción generalizada de una pérdida de poder adquisitivo.

Marcos, que prefirió no dar su apellido, trabaja en el mantenimiento de una escuela de idiomas. Gana menos de 1.400 euros al mes y vive con su pareja, lo que le ayuda para compartir gastos.

Así es que “podemos tirar para adelante, pero yo solo, por ejemplo, no podría vivir, desde luego”, explica al evocar los costos “carísimos” de vida.

“Muchos meses no llego…casi todos los meses. Yo vivo al día”, explica.

“También por los sueldos, que no suben, la vida sube, pero los sueldos no suben nada”.

Judith Soler, entrevistada en Barcelona el 11 de noviembre durante la primera huelga general en 14 años, cuenta que se siente “muy frustrada” ya que tendrá que volver a vivir con su padre porque destina “el 75%” de su salario al alquiler.

“A mí desde pequeña me han enseñado que tenía que estudiar, trabajar, sacar buenas notas, y lo he hecho todo. Llevo trabajando desde los 15 años, me he pagado mi carrera, tengo mi trabajo, tengo mi coche y no llego a fin de mes”, lamenta esta educadora social de 30 años.

​ A dos velocidades ​

Desde la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez en 2018, el salario mínimo ha registrado un aumento sin precedentes, al pasar de 860 a 1.425 euros brutos mensuales, calculados en 12 pagas (en España es habitual cobrar en 14). El salario promedio, por su parte, alcanza ya los 2.460 euros.

Pero los beneficios de estos aumentos se han visto en buena medida erosionados por la inflación: en ocho años, los precios al consumo han subido oficialmente un 30%, mientras que los de la vivienda casi se han duplicado en numerosas ciudades.

“Producimos más, pero eso no significa que ganemos más por persona”, explica Pedro Aznar, profesor de Economía de Esade, con sedes en Barcelona y Madrid.

“Hay dos cuestiones relevantes: una es cómo se reparte ese PIB y la otra, si producimos más porque somos más eficientes o porque ha aumentado la población ocupada”, explica. Y precisa que, en España, “principalmente se ha dado lo segundo”.

El país ha registrado un saldo migratorio positivo de más de tres millones de personas desde 2018, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid se muestra otra cara de la moneda. Entre tiendas de lujo y cafeterías de moda abarrotadas, una élite acomodada disfruta plenamente del actual dinamismo económico.

La misma imagen se repite en el distrito financiero de Nuevos Ministerios, donde cada mañana ejecutivos con traje se cruzan con estudiantes uniformados de camino hacia algunos de los colegios privados más prestigiosos de la capital.

“Hay muchísima más variedad de oferta, en cuanto a posibilidades de ocio, de restauración”, comenta con entusiasmo Marco Sarti, un abogado de 24 años que trabaja en un importante bufete británico.

“Es superpositivo porque al final atrae no solamente a más gente, que está bien, pero si no trae más dinero”, celebra.