Empleadas domésticas octubre 2026: cuánto cobrarán por mes según la categoría y modalidad

En el marco del sendero de recomposición fijado por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), en octubre 2026 entra en vigencia una actualización salarial para empleadas domésticas del 1,7% calculada sobre la base fija de julio, combinada con la absorción al sueldo básico de otro 50% de la suma no remunerativa abonada en agosto.

Los nuevos salarios por mes para empleadas domésticas, en octubre 2026, delimitan los pisos legales de contratación obligatorios para el régimen mensualizado, marcando pautas clave de liquidación, aportes y adicionales en Río Negro y Neuquén.

Escala mensual: los salarios por mes para empleadas domésticas en octubre 2026

Los importes mensuales, homologados por la CNTCP, corresponden a una jornada laboral completa de 48 horas semanales y operan como un piso legal obligatorio.

Para octubre 2026, las remuneraciones mínimas brutas quedan estructuradas de la siguiente manera según la función y modalidad:

Personal para tareas generales (Limpieza y mantenimiento) : el haber mensual asciende a $498.582,06 con retiro y a $563.958,82 sin retiro (cama adentro).

: el haber mensual asciende a $498.582,06 con retiro y a $563.958,82 sin retiro (cama adentro). Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores) : el salario básico se sitúa en $548.429,23 bajo la modalidad con retiro y en $605.050,00 para el personal sin retiro.

: el salario básico se sitúa en $548.429,23 bajo la modalidad con retiro y en $605.050,00 para el personal sin retiro. Caseros : la escala mensual de referencia para quienes habitan en la vivienda donde prestan tareas se ubica en $548.429,23.

: la escala mensual de referencia para quienes habitan en la vivienda donde prestan tareas se ubica en $548.429,23. Personal para tareas específicas (Cocineros y labores técnicas) : percibirá $560.776,33 por mes con retiro y $618.187,89 sin retiro.

: percibirá $560.776,33 por mes con retiro y $618.187,89 sin retiro. Supervisores: la categoría superior del escalafón alcanza $599.514,52 mensuales con retiro y $661.702,46 sin retiro.

En estos montos ya queda absorbido, de forma directa, el 50% del bono extraordinario de agosto ($10.000 en el caso de la jornada completa de 16 horas o más), acumulando un 75% integrado al básico formal remunerativo y dejando pendiente el 25% restante para noviembre 2026.

Jornadas parciales y obligaciones laborales de los salarios por mes para empleadas domésticas en octubre 2026

La legislación vigente (Ley 26.844) delimita con precisión el método de liquidación para quienes no cumplen la semana completa, de 48 horas.

Aquellas trabajadoras contratadas por menos de 24 horas semanales, para un mismo empleador, deben ser liquidadas bajo el régimen de valor por hora.

Por el contrario, cuando la jornada se sitúa entre 24 y menos de 48 horas semanales, corresponde liquidar el haber mensual en forma estrictamente proporcional a la carga horaria efectivamente trabajada.

Asimismo, contratar personal mensualizado impone a la parte empleadora una serie de deberes jurídicos y previsionales ineludibles: