Niñeras octubre 2026: cuánto costará la hora de cuidado infantil y el haber mensual con nuevos aumentos

En cumplimiento del sendero pautado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), y homologado por la Secretaría de Trabajo, los salarios de niñeras en octubre 2026 —encuadrados bajo la categoría legal de empleadas domésticas de «Asistencia y cuidado de personas»— incorporan una suba del 1,7% junto con la absorción del 50% de la suma fija extraordinaria pactada en agosto.

Para las familias y trabajadoras de Río Negro y Neuquén, estos importes para empleadas domésticas definen el piso mínimo obligatorio sobre el cual se deben calcular los adicionales geográficos y de trayectoria.

Escala por categoría: los salarios de niñeras en octubre 2026 por hora y por mes

La normativa oficial delimita con precisión las remuneraciones mínimas, tanto para la contratación fraccionada como para el régimen mensualizado de 48 horas semanales.

Para el décimo mes del año, los pisos legales para los salarios de niñeras en octubre 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Modalidad con retiro : el valor por hora asciende a $4.341,98, mientras que la retribución mensual de referencia se ubica en $548.429,23.

: el valor por hora asciende a $4.341,98, mientras que la retribución mensual de referencia se ubica en $548.429,23. Modalidad sin retiro (cama adentro): la hora se fija en $4.813,44 y el salario mensual mínimo alcanza los $605.050,00.

Estos valores rigen para el cuidado no terapéutico de niñas, niños y adolescentes. Si una misma dependiente combina la atención de menores con labores generales de limpieza o cocina, la legislación estipula que debe liquidarse la totalidad de la jornada bajo la escala de cuidado de personas, por tratarse de la categoría con mayor cotización de convenio.

Criterios de liquidación y adicionales de los salarios de niñeras en octubre 2026 en la Patagonia

En materia de encuadre laboral, la Ley 26.844 establece que la modalidad de pago por hora aplica estrictamente cuando la trabajadora cumple menos de 24 horas semanales para un mismo contratante.

En cambio, si la prestación alcanza o supera las 24 horas semanales, corresponde liquidar el salario mensual en forma proporcional a la carga convenida.

En el ámbito geográfico de Río Negro, Neuquén y el resto de la región patagónica, los empleadores deben liquidar obligatoriamente sobre estos haberes básicos el adicional por zona desfavorable del 31%.

Asimismo, corresponde computar el 1% anual por antigüedad, acumulado desde el 1° de septiembre 2020, que en este período puede representar hasta un 6% de recargo sobre el salario base.

Ambos conceptos deben figurar de manera discriminada en el recibo de sueldo oficial gestionado ante la plataforma de ARCA, marco que garantiza la cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y los aportes previsionales.