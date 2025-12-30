Estaciones de servicio en Año Nuevo: hasta qué hora se podrá cargar combustible este miércoles 31 de diciembre
La CECHA confirmó el cierre de las estaciones de servicio durante el 31 de diciembre y 1 de enero. Habrá guardias mínimas solo para emergencias. Los detalles del cronograma para las Fiestas.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) ratificó el esquema de atención especial para este 31 de diciembre, que incluye el cese de actividades durante la madrugada. El horario de cierre y apertura de las estaciones y qué excepciones tendrá.
Ante la fecha de mucho tránsito y movilización para iniciar el 2026 en familia y amigos, se debe tener la precaución de acudir a las estaciones de servicio con anticipación para prevenir demoras o no poder cargar el tanque de combustible a tiempo.
Estaciones de servicio en Año Nuevo: horarios especiales para cargar combustible
Los playeros cesarán las actividades precio a Año nuevo en el siguiente horario:
- Año Nuevo: desde las 22:00 del 31 de diciembre hasta las 06:00 del 1 de enero.
¿Quiénes pueden cargar combustible durante la madrugada?
Desde CECHA aclararon que las estaciones no quedan totalmente vacías. Se mantendrá una guardia mínima activa, pero será de uso exclusivo para vehículos de servicios esenciales y de emergencia, tales como:
- Ambulancias.
- Patrullas policiales.
- Dotaciones de bomberos.
Comentarios