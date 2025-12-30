Incendio en un taller de Roca: un hombre sufrió graves quemaduras y lo derivaron de urgencia al hospital

En Roca se registró un incendio que dejó como saldo un hombre con quemaduras graves. El episodio que causó tensión y desesperación entre los vecinos, ocurrió este mismo martes en una vivienda, donde también funciona un taller, ubicada en el barrio La Martina.

La persona herida fue auxiliada por un vecino hasta que llegó la policía, Bomberos y Siarme, este último se encargó de su rápido traslado hasta el hospital local.

Grave incendio en Roca: un cigarrillo y una botella de thinner

El comisario, jefe de la Unidad Regional II de Roca, José González compartió a Diario RÍO NEGRO el detalle del incidente y señaló que el grave episodio se registró minutos después de las 9, en un domicilio ubicado entre las calles Tres Arroyos y Malvinas Argentinas.

El fuego inició en una vivienda donde también funciona un taller de chapa y pintura por lo que habían cosas altamente inflamables. Cuando el personal arribó encontró fuera de la casa al propietario, un hombre de 41 años que presentaba «quemaduras en parte de sus extremidades y rostro».

Debido a su grave estado, se convocó a una ambulancia del Siarme y también a Bomberos para sofocar el fuego.

Si bien el propietario del lugar se encontraba herido, antes de ser derivado al hospital local informó que el siniestro comenzó cuando se le cayó una botella de thinner mientras se encontraba fumando un cigarrillo. Este líquido provocó que el fuego se propagara rápidamente y por ello el hombre no pudo salvarse de las quemaduras.

La víctima fue asistido por un vecino que se percató de la situación, abrió el portón del taller y lo ayudó a salir del lugar. El comisario indicó que tras el arribo de la ambulancia, fue derivado de urgencia al hospital, sin embargo hasta el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones.

En el caso intervino médico policial, peritos, Fiscalía y personal de Criminalística quienes se encargarán de esclarecer lo ocurrido.