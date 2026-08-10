Fin de semana largo agosto 2026: ¿qué días abarca el feriado?

El inicio de agosto 2026 marca la llegada de una pausa esperada, tanto para los sectores laborales y comerciales de todo el país. Tras la culminación de las vacaciones de invierno, la ciudadanía se prepara para el próximo feriado y fin de semana largo que tendrá lugar a mediados de mes.

De acuerdo con los registros del Calendario Oficial de Feriados, el esquema de descanso configurará un fin de semana largo de tres días consecutivos, unificando el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto 2026 por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Fin de semana largo: ¿qué se conmemora en el feriado de agosto 2026?

La jornada festiva del lunes 17 de agosto 2026 rinde tributo José de San Martín, Libertador y Padre de la Patria, fallecido en Boulogne-sur-Mer en 1850.

Figura clave de la independencia sudamericana, su legado incluye la organización del Ejército de los Andes, la histórica travesía cordillerana y las gestas libertadoras de Argentina, Chile y Perú.

Desde el aspecto legal, aunque la Ley 27.399 encuadra a esta efeméride patricia dentro de la categoría de feriados trasladables, al coincidir de forma directa con el día lunes no requiere reubicaciones en el almanaque, permitiendo la conformación automática del periodo de descanso.

Fin de semana largo: pautas salariales y funcionamiento de servicios para el feriado de agosto 2026

En el marco de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), la jornada del lunes 17 de agosto 2026 se rige bajo las normas del descanso dominical:

Liquidación en el sector privado : quienes no cumplan funciones percibirán su haber habitual. En caso de prestar servicios, el empleador deberá abonar la jornada con un recargo del 100% (pago doble), conforme al artículo 166 de la legislación laboral.

: quienes no cumplan funciones percibirán su haber habitual. En caso de prestar servicios, el empleador deberá abonar la jornada con un recargo del 100% (pago doble), conforme al artículo 166 de la legislación laboral. Servicios e instituciones: las dependencias de la administración pública, las escuelas y las sucursales bancarias no tendrán atención presencial. Los centros de salud mantendrán guardias de urgencia y el transporte público funcionará con diagramas reducidos de día domingo.

El cronograma completo de los feriados que quedan en 2026

Para la planificación de actividades comerciales y gastronómicas en la Patagonia y el país, la Jefatura de Gabinete detalla los descansos oficiales restantes para el resto del año: