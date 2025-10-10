Feriado del viernes 10 de octubre 2025: qué se conmemora y quiénes cobran doble

Este viernes 10 de octubre 2025 es feriado nacional en la Argentina porque se ha trasladado la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuya fecha original es el domingo 12 de octubre. Más allá de ser feriado nacional, son varios los que tienen que trabajar de todos modos. En ese marco, te contamos quiénes cobran doble esta jornada.

Por qué es feriado este viernes 10 de octubre 2025

En octubre 2025, el feriado del ahora renombrado “Día de la Raza” cae domingo, y pese a que inicialmente había sido nombrado como “no trasladable”, finalmente fue trasladado al viernes 10 para formar un fin de semana largo.

En ese sentido, si un empleado trabaja durante un feriado nacional como el 10 de octubre, debe recibir un pago doble por las horas trabajadas ese día, de acuerdo con la legislación argentina, mediante la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

La paga doble se aplica únicamente a los feriados nacionales, como este 10 de octubre y no a los días no laborables, que son opcionales para los empleadores y no conllevan obligación de pagar extra si se trabaja. Entre estos días no laborables se encuentran fechas como el Jueves Santo, la Fiesta del Sacrificio y el Día del Perdón, entre otros.

Los feriados del 2025 en Argentina