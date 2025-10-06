Qué pasará con el viernes 10 de octubre 2025: ¿es feriado o día no laborable?

El calendario oficial establecido por el Gobierno Nacional tiene en octubre 2025 el nuevo feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que fue reconvertido en Día de la Raza por Javier Milei, que además determinó que el descenso sea extendido. ¿Qué pasará con esa jornada?

¿Feriado o día no laborable? Qué pasará con el viernes 10 de octubre 2025

El próximo feriado era el 12 de octubre 2025, que este año cae domingo y había declarado como intransferible. Sin embargo, y ante la falta de fines de semana largo, fue modificado a feriado transferible y pasado al viernes 10 de octubre, cuando finalmente será el feriado.

De esta manera, el viernes 10 de octubre será feriado nacional, conformando un fin de semana largo de tres días junto al sábado 11 y domingo 12. A diferencia de otros “días no laborables con fines turísticos”, en donde el asueto es decidido por el empleador, en el caso del viernes es efectivamente feriado nacional.

Qué diferencia hay entre feriado y “día no laborable”

“Día no laborable” es optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos, seguros y actividades afines. Trabajadores estatales y de la educación, por caso, no trabajan en días no laborables. Tampoco hay clases.

En tanto, un feriado, como el caso del viernes 10 de octubre, es una jornada de descanso obligatoria, que debe cumplirse en todo el territorio nacional.

La ley precisa que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical. Esto significa que, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada.

La decisión de trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, salvo excepciones específicas que no alteran el régimen de pago.

