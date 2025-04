Feriado en Neuquén: ¿Cómo funcionarán los servicios de colectivos y estacionamiento este 2 de abril?

Este 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Los colectivos y el estacionamiento medido en Neuquén tendrán una pequeña modificación en sus horarios y servicios este miércoles por el feriado. A su vez, otros organismos seguirán de manera normal. Conocé los detalles.

Tras el feriado del 24 de marzo, este el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, será el próximo. Este año cae miércoles. De esta manera, el próximo fin de semana largo también será en abril 2025, en el marco de Semana Santa, que cae jueves 18 (día no laborable) y viernes 19 (feriado).

Desde el servicio de transporte público y el Sistema Automatizado De Estacionamiento Medido (SAEM) anunciaron modificaciones en sus horarios por el feriado. Algunos organismos como el cementerio, centros de transferencias y distintas asistencias seguirán funcionando de manera normal.

Horarios de los distintos servicios este 2 de abril por el feriado en Neuquén

Algunos servicios se verán modificados por el feriado del 2 de abril en Neuquén:

Desde el servicio de colectivos anunciaron que harán la misma frecuencia que los días domingos.

Por el lado de SAEM, no habrá servicio durante este día.

El centro de trasferencia permanecerá abierto y la recolección de residuos será con la misma frecuencia de siempre, por lo que será de manera normal.

Respecto al cementerio de la ciudad estará abierto desde las 9 hasta las 19.

Para asistencia, la línea 147 funcionará desde las 8 hasta las 14 y la línea 103 de Protección Civil estará disponible las 24 horas.

La subsecretaria de Mujeres harán guardia desde las 8 hasta las 20, al igual que las oficinas de turismo.

Calendario de feriados 2025 en Argentina

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Jueves 18 y viernes 19: Semana Santa.

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de (trasladado del 17/6).

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la independencia.

Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.