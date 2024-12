Fiestas de fin de año: ¿deben trabajar las empleadas domésticas Navidad y Año Nuevo?

Llegamos a las últimas semanas de diciembre 2024 y se aproximan las fiestas de fin de año, cuyo descanso asociado alcanza también al régimen laboral de las empleadas domésticas. En esta oportunidad serán ambas celebraciones martes y miércoles, generando algunas confusiones respecto de si estas son días no laborables o feriados.

Por esa razón, a continuación, repasamos cómo deben organizar su trabajo las empleadas domésticas durante esta Navidad y el Año Nuevo. Los detalles.

Empleadas domésticas: ¿debo trabajar Navidad y Año Nuevo?

Este año, las celebraciones por Navidad y Año Nuevo caen martes y miércoles: es decir, que se contemplará un solo feriado por festividad. Así, el feriado del 25 de diciembre será miércoles de igual manera que el del 1 de enero, la semana siguiente. Esto impactará entonces en el régimen laboral de las empleadas domésticas registradas que, en principio, solo podrán tomarse un único día de descanso.

Es que según lo que establece la legislación argentina, los días de feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Esto implica que las empleadas domésticas pueden tomarlos, y los empleadores deben pagarlos como un día normal, lo que sucederá con los días 25 de diciembre y 1 de enero. Por su parte, en caso de que trabajen estos días cobrarán el doble de lo remunerado.

En tanto, 24 y 31 de diciembre 2024 serán días no laborables. Es decir que solo serán de descanso obligatorio para aquellos que se encuentren empleados en la Administración Pública Nacional, Bancos, Seguros y actividades afines. En tanto, será optativo para quienes realizan actividades industriales, comerciales y civiles en general.

Así, si se trabaja estos días con normalidad, las empleadas domésticas deben cobrar sus salarios simples, como lo hacen con regularidad y sin considerarse ningún monto extra por su actividad diaria tradicional.

Sí puede suceder que la empleada doméstica realice un acuerdo particular con su empleador para no trabajar durante los días de celebración previos a la Navidad y el Año Nuevo, lo que habilita que las trabajadoras de casas particulares no cumplan tareas específicas por esas jornadas.