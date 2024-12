Fiestas de fin de año para empleadas domésticas: qué diferencias hay entre un feriado y un día no laborable

Las empleadas domésticas recibirán las fiestas de fin de año sin novedades sobre sus salarios, pero atentas al descanso que generan Navidad y Año Nuevo con sus feriados en diciembre 2024 y enero 2025. Ya se sabe que estos días no se trabajan, pero es importante conocer qué sucede en los días no laborables.

Durante diciembre 2024, se registran dos días no laborables de vital importancia para las empleadas domésticas: uno es el 24 de diciembre, en la previa a la Noche Buena, y otro es el 31 de diciembre, en el anticipo de la Noche Vieja. Por legislación, estos días no laborables se van a repetir durante el 2025, por lo que repasamos a continuación cómo se consideran estas jornadas.

Empleadas domésticas: ¿Cuál es la diferencia entre feriados y días no laborables?

En este contexto, las empleadas domésticas deberán coordinar con sus empleadores cómo cumplir con sus responsabilidades durante las fiestas de fin de año, dado que el 24 y el 31 de diciembre 2024 caen en días martes y se consideran como días no laborables.

Tal como lo dice su definición, los días no laborables no son feriados: la Ley de Contrato de Trabajo establece que en los días no laborables el trabajo es optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines.

En estos días, además, las empleadas domésticas que prestan servicio con normalidad percibirán el salario simple, sin adicionales, es decir que se pagará la remuneración habitual sin contemplarse ninguna condición extra.

Por su parte, los días feriados rigen las normas legales similares a las del descanso dominical y, como tal, el empleador está obligado a darles el día libre a la empleada doméstica. En caso de que se realicen actividades en estas jornadas, se deberá percibir el salario habitual con el extra de una cantidad igual, es decir una paga doble.

Empleadas domésticas: Qué pasa con los feriados de 2025

Hay que tener en cuenta estas diferencias entre días no laborables y feriados, ya que en 2025 hay varios días no laborables que previamente se habían establecido como feriados, jornadas en las cuales se pagará el salario habitual a las empleadas domésticas y otros trabajadores.