Habrá cortes y demoras por la obra en el Acceso Norte de Neuquén: las horas complicadas de este miércoles y jueves

Neuquén avanza con el megaproyecto que busca transformar uno de los ingresos a la ciudad: se trata del Acceso Norte. El Ejecutivo municipal informó que este miércoles y jueves avanzarán con obras claves por lo que se registrarán cortes y demoras en el tránsito.

Tránsito complicado en Neuquén este miércoles y jueves

La Municipalidad indicó que este 17 y 18 de junio habrá circulación reducida sobre la avenida Raúl Alfonsín, a la altura del desvío de calle Jujuy.

En este sentido detalló que las tareas se pondrán en marcha entre las 9 y las 12 horas, y de 14:30 a 16 horas. Por este motivo se solicita a quienes transiten por el sector «hacerlo con precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal de tránsito y de obra».

El Ejecutivo recordó que la obra de Acceso Norte «constituye una de las intervenciones viales más importantes de la ciudad», además indicó que «contempla la construcción de un puente elevado y un nuevo distribuidor que permitirá mejorar la conectividad en uno de los principales accesos de Neuquén Capital, optimizando la circulación vehicular y brindando mayor seguridad en uno de los sectores de mayor crecimiento urbano».