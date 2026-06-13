Tránsito reducido en el Acceso Norte este sábado: que desvío estará interrumpido por la obra

La redución del tránsito será solo durante este sábado. Foto: archivo Cecilia Maletti.

La Municipalidad de Neuquén informó que este sábado habrá calzada reducida en uno de los desvíos sobre la Avenida Raúl Alfonsín por trabajos en la obra del Acceso Norte.

Desde el ejecutivo solicitaron a los conductores circular con precaución, respetando la señalización preventiva y las indicaciones del personal en el sector.

Entre las 8.30 y las 12 la avenida Raúl Alfonsín, a la altura del desvío de calle Jujuy, estará parcialmente interrumpida por la ejecución del Acceso Norte.

Foto: archivo Matías Subat.

Acceso Norte de Neuqué: cómo avanza la obra

La obra de Acceso Norte contempla la construcción de un puente elevado y un nuevo distribuidor que buscará optimizar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad en uno de los sectores con más tránsito en la ciudad.

La obra presenta un 30% de ejecución con la etapa de hormigonado y la colocación de hierro armado avanzando a grandes pasos.

El viaducto elevado sobre la Avenida Raúl Alfonsín dividirá el tránsito entrante hacia el centro: dos carriles se conectarán con calle Jujuy y dos con Diagonal 9 de Julio, mientras que la salida de la ciudad se realizará por debajo por la calle Salta.