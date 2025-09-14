Información actualizada sobre cruces a Chile: estado y precauciones el 14 de septiembre 2025

Alerta para quienes viajen a Chile este domingo 14 de septiembre 2025. Un anticipo de primavera con pronóstico de lluvias y posibles nevadas en la alta cordillera podría complicar el tránsito en los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro. Se recomienda a los conductores consultar el estado de las rutas en tiempo real antes de iniciar el viaje.

Con estas recomendaciones iniciales para circular, repasamos el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, el pronóstico del tiempo, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este domingo 14 de septiembre 2025.

Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este domingo 14 de septiembre 2025?

Consultá el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este domingo 14 de septiembre 2025. Acá encontras la información oficial y actualizada minuto a minuto sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

Paso Pino Hachado: domingo 14 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19.

Horario de ingreso: de 8 a 20.

Sectores con hielo y equipos operando.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: domingo 14 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19.

Horario de ingreso: 8 a 17.

Probable formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: domingo 14 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de ingreso y egreso: de 9 a 20.

Dos horarios de barcaza.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): domingo 14 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

en horario normal, transitable con precaución. Horario de ingreso y egreso: de 8 a 20.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: domingo 14 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 18.

Horario de ingreso: de 8 a 20.

Calzada despejada y húmeda, posible formación de hielo en sectores y equipos operando.

Pronóstico de bajas temperaturas.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: domingo 14 de septiembre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

al tránsito en general en esta época del año. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo 14 de septiembre 2025?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este domingo 14 de septiembre 2025, el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

Mínimas bajo cero al inicio de semana, con temperaturas en aumento.

Cielo mayormente cubierto, con anticipo de precipitaciones durante la semana.

Lluvias débiles y posibles tormentas a partir del miércoles.

Aún pueden registrarse algunas nevadas débiles.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: domingo 14 de septiembre 2025

Si circulás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

Las autoridades de Vialidad Nacional advierten este domingo 14 de septiembre 2025: