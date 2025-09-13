¿Cómo estará el tiempo este domingo 14 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Viento moderado del oeste MIN 1°C /// MAX 10°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado con períodos pocos nubosos. Viento moderado del oeste. MIN 0°C /// MAX 14°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente nublado a despejado. Viento leve a moderado del oeste MIN 4°C /// MAX 15°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado a despejado. Viento leve a moderado del oeste. MIN 3°C /// MAX 15°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad en disminución, luego despejado. Viento leve del noroeste con períodos variables. MIN 1°C /// MAX 20°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nuboso, en disminución, luego despejado. Viento leve del noroeste con períodos variables MIN 6°C /// MAX 20°C