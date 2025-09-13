¿Cómo estará el tiempo este domingo 14 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Aire frío el sábado en la cordillera, con lluvias y nevadas débiles. Viento en la región del sudoeste con descenso de la temperatura durante el fin de semana.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Viento moderado del oeste MIN 1°C /// MAX 10°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Parcialmente nublado con períodos pocos nubosos. Viento moderado del oeste. MIN 0°C /// MAX 14°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Parcialmente nublado a despejado. Viento leve a moderado del oeste MIN 4°C /// MAX 15°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Parcialmente nublado a despejado. Viento leve a moderado del oeste. MIN 3°C /// MAX 15°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad en disminución, luego despejado. Viento leve del noroeste con períodos variables. MIN 1°C /// MAX 20°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nuboso, en disminución, luego despejado. Viento leve del noroeste con períodos variables MIN 6°C /// MAX 20°C
