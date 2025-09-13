Poco sol y hasta temperaturas bajo cero en Neuquén y Río Negro este domingo: qué pasa con el viento

Se espera un domingo con poco sol y hasta temperaturas bajo cero en distintas partes de Neuquén y Río Negro. Tras el viento de este sábado, qué va a suceder mañana en el Alto Valle, cordillera y la conta atlántica, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

En Neuquén capital y Cipolletti, pronosticaron una jornada nublada con una máxima de casi 20°C, y una leve presencia del viento desde el sudoeste.

La noche estará muy fría y se espera una mínima de -1°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudeste.

En General Roca y alrededores también será un domingo nublado, sin probabilidad de precipitaciones, y una máxima de 19°C. El viento oscilará levemente desde el sudoeste.

Por la noche la mínima será de 0°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudeste a 15 km/h.

Qué va a pasar en la cordillera este domingo

En Bariloche se aguarda un domingo frío con una máxima de 9°C y un cielo mayormente despejado, con poca presencia del viento desde el oeste.

Por la noche la mínima será de -4°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noroeste.

En San Martín de los Andes se espera un domingo despejado, con una máxima de 8°C y una brisa desde el oeste. Por la noche la mínima será de -6°C.

Así va a estar en la costa atlántica este domingo

En Viedma se aguarda un domingo nublado con una máxima de 22°C, y viento desde el noroeste con ráfagas de 30 km/h.

Por la noche la mínima será de 0°C, y el viento cambiará de dirección hacia el este con ráfagas de casi 50 km/h.