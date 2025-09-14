Viento y máximas de 20°C este domingo en el Alto Valle, antes de una semana con aumento de la temperatura

Este domingo 14 de septiembre habrá una jornada con buenas condiciones del tiempo en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Según informó el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el viento será breve y estará parcialmente nublado.

En Neuquén, la máxima para hoy será de 20°C y el viento será de 22km/h por la tarde y disminuirá hacia la noche.

En Roca y Villa Regina, se esperan condiciones similares. No hay pronostico de lluvias ni de ráfagas.

Para el inicio de la próxima semana las temperaturas máximas subirán levemente.

Ráfagas, viento y frío en la cordillera

En tanto, para Bariloche, el SMN comunicó que este domingo habrá ráfagas de 50 km/h para la tarde y una máxima de 12°C.

En San Martín de los Andes se aguarda vientos de alrededor de 20 km/h y una temperatura entre -1° y 12°C.

Alerta por lluvias en una provincia de la Patagonia

Según advirtió el SMN, hay una alerta por lluvias para el lunes por la noche en Chubut. las zonas afectadas serán la Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches.

«El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20-30mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada las zonas más altas», informó el organismo nacional.