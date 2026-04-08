Inscripción abierta para los vouchers educativos 2026: cómo anotarse y cuáles son los requisitos

El ministerio de Capital Humano informó del inicio de inscripciones para los Vouchers Educativos 2026. La medida fue establecida en el Boletín Oficial con el fundamento de brindar una asistencia económica de carácter temporal orientada a cubrir parte de las cuotas escolares.

En primera instancia, no se no se implementarán cambios de fondo en los requisitos ni en las condiciones de acceso, sino que se enfocará en una adecuación administrativa.

Dentro de la resolución 205/2026, se mencionó la implementación de distintas áreas del Estado, entre ellas son:

Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa .

. Subsecretaría de Gestión Administrativa de Educación .

. Auditoría Sectorial de Educación .

. Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Capital Humano .

. Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa .

. Servicio Jurídico de la Secretaría de Educación.

Durante el ciclo lectivo 2026, la Secretaría de Educación evalúa la regularidad escolar, la situación socioeconómica y el cumplimiento de pago de cuotas en las instituciones.

Voucher Educativo 2026: cuáles son los requisitos y normas para pedir la asistencia

El voucher podrá ser solicitado en hogares cuyos ingresos no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles y que tengan menores de hasta 18 años escolarizados en establecimientos privados con al menos un 75% de aporte estatal.

El período de inscripciones estará vigente hasta el 30 de abril de 2026. Dentro de los requisitos se deberá presentar el número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo. También se debe aclarar el nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

El pago del beneficio se efectúa a través de ANSES, mediante transferencia bancaria o billetera virtual, hasta diciembre de 2026. Dentro del escrito se mencionan las posibilidades del cese del voucher en determinados casos. Los cuales son: