Voucher Educativo 2026: ¿cómo consultar tu estado y qué pasará con los pagos en febrero?

Con la proximidad del inicio de clases, miles de familias que recibieron el Voucher Educativo de ANSES durante 2024 y 2025 buscan certezas sobre la continuidad del programa en este 2026. Esta asistencia, creada para cubrir hasta el 50% de la cuota en instituciones con al menos un 75% de subvención estatal, fue un alivio clave para hogares con hijos de hasta 18 años en niveles inicial, primario y secundario.

Sin embargo, la llegada de febrero 2026 plantea un escenario de incertidumbre administrativa para pedir los Vouchers Educativos que requiere chequear los canales oficiales para evitar confusiones con otros pagos de ANSES.

¿Habrá pagos del Voucher Educativo en febrero de 2026?

A diferencia de los ciclos anteriores, la situación para este mes es particular. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la renovación automática del programa para el ciclo lectivo 2026. El esquema original contemplaba acreditaciones hasta diciembre de 2025, y los movimientos registrados en enero 2026 correspondieron principalmente a saldos pendientes del año pasado.

Por lo tanto, hoy no se puede asegurar que exista una cuota correspondiente a febrero 2026. La continuidad del beneficio queda supeditada a un nuevo anuncio del Estado Nacional, que deberá definir si el programa se relanza con una nueva inscripción o si se modifica bajo un esquema diferente de asistencia escolar.

Paso a paso: cómo saber si figurás como beneficiario del Voucher Educativo

Quienes ya formaron parte del programa pueden realizar una consulta digital para verificar su estado actual y el historial de movimientos. El trámite es gratuito y se realiza a través de la plataforma oficial:

Ingreso al portal: accedé a la web oficial de Vouchers Educativos con tus credenciales de Mi Argentina. Estado de solicitud: dirigite a la sección de menores a cargo para ver si el estado figura como «aprobado«, «en evaluación» o «rechazado«. Historial de cobro: allí también podrás revisar los pagos anteriores y confirmar si el CBU declarado sigue siendo válido para futuras acreditaciones.

Es importante resaltar que, ante un eventual relanzamiento para el nuevo año escolar, es muy probable que se exija una nueva inscripción obligatoria, incluso para quienes ya lo percibieron anteriormente.

Diferencias clave: Voucher Educativo vs. Ayuda Escolar Anual

Una de las mayores confusiones radica en mezclar estos dos beneficios. Aunque ambos asisten a la escolaridad, funcionan por vías distintas:

Voucher Educativo : destinado específicamente a la cuota de colegios privados subvencionados. Se gestiona por una plataforma educativa nacional vinculada a Mi Argentina .

: destinado específicamente a la cuota de colegios privados subvencionados. Se gestiona por una plataforma educativa nacional vinculada a . Ayuda Escolar Anual: es un pago único que realiza ANSES en marzo para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares. Es un beneficio compatible pero independiente del voucher.

Ante la falta de definiciones recientes, se recomienda a los padres y tutores seguir de cerca los canales oficiales y mantener actualizados los datos de contacto en ANSES y Mi Argentina para recibir notificaciones sobre la apertura de nuevas convocatorias.