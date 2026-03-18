Volver al Trabajo: verificá tu estado antes de la baja de abril 2026 y asegúrate de recibir tu notificación

Tras el anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre la baja de 900.000 planes sociales vinculados a Volver al Trabajo a partir de abril 2026, la incertidumbre se trasladó a las bandejas de entrada de los beneficiarios.

Si bien el Gobierno inició el envío masivo de notificaciones a través de la app Mi Argentina, un gran sector de los titulares de Volver al Trabajo aún no ha visualizado el mensaje oficial. Esta demora no implica necesariamente una permanencia en el padrón de cobro automático, sino que podría deberse a desactualizaciones en las bases de datos de contacto.

Ante este escenario, la recomendación oficial es no esperar el aviso pasivo y proceder a la verificación manual para no quedar fuera del nuevo sistema de vouchers de capacitación.

Volver al Trabajo abril 2026 | El «semáforo» del Portal Empleo: cómo interpretar tu situación hoy

Para quienes no recibieron el mail o la notificación en el celular, el Portal Empleo (portalempleo.gob.ar) se convierte en la única fuente de verdad administrativa. Al ingresar con el CUIL, el sistema puede devolver tres estados críticos que definen el futuro del beneficio:

Estado «En Proceso de Transición»: confirmación de que el plan de $78.000 finaliza en abril 2026. Es el momento de cargar el CV digital para habilitar el voucher. Estado «Pendiente de Validación»: indica que el usuario debe confirmar su identidad y correo electrónico. Sin este paso, el sistema no puede asignar la red de centros de capacitación cercana al domicilio. Estado «Acompañamiento Social»: una noticia positiva para mayores de 50 años o madres de familias numerosas, ya que este grupo no sufre la baja y continúa con el esquema de asistencia directa sin cambios.

Volver al trabajo | Vouchers de capacitación: ¿qué pasa si no me inscribo antes de abril 2026?

Una de las dudas más frecuentes es la penalidad por falta de acción. Según fuentes del Ministerio de Capital Humano, el esquema heredado del Potenciar Trabajo tiene una fecha de corte definitiva. Aquellos beneficiarios que no manifiesten su voluntad de participar en el nuevo sistema de formación profesional antes de la liquidación de abril 2026, dejarán de percibir la transferencia monetaria.

A diferencia de prórrogas anteriores, el Gobierno ha sido enfático en que la política social de 2026 se basa en la «corresponsabilidad». Esto significa que el Estado pone a disposición la infraestructura y el financiamiento (el voucher), pero es el ciudadano quien debe activarlo. La falta de inscripción se interpretará como una renuncia implícita al beneficio, permitiendo al Estado redireccionar esos fondos hacia las partidas educativas y de alfabetización en escuelas vulnerables.

Volver al Trabajo abril 2026: cómo asegurar que tu mail esté bien registrado en ANSES y Capital Humano

Muchos avisos rebotan porque los beneficiarios cambiaron su número de teléfono o perdieron acceso al correo electrónico que declararon años atrás. Para evitar quedar «incomunicado» con el sistema, se sugiere: