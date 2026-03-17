Fin del programa Volver al Trabajo: el Gobierno lanza vouchers de capacitación para 900 mil beneficiarios

El Gobierno nacional confirmó el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo, la última mutación del esquema de asistencia social que llegó a nuclear a más de 1,3 millones de personas. La medida, que entrará en vigencia en abril 2026, implica el cese del pago de la transferencia mensual de $78.000 para unas 900.000 personas.

Según fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano, la decisión responde al cumplimiento del plazo de 24 meses fijado al inicio de la gestión para este tipo de asistencia. En su lugar, el Estado implementará un sistema de vouchers de capacitación laboral, eliminando definitivamente la intermediación de organizaciones sociales y vinculando el recurso público exclusivamente a la formación demostrable.

Fin a Volver al Trabajo | Vouchers de capacitación: el nuevo modelo de inserción laboral

El giro en la política social que comanda la ministra Sandra Pettovello propone pasar de un «ingreso garantizado» a un incentivo condicionado. Los beneficiarios que reciban la notificación de baja no quedarán automáticamente fuera del sistema, sino que podrán manifestar su voluntad de participar en el nuevo esquema de formación.

Los puntos clave del nuevo sistema incluyen:

Elección directa : el beneficiario recibirá el voucher y podrá elegir el curso dentro de una red federal de centros de capacitación.

: el beneficiario recibirá el voucher y podrá elegir el curso dentro de una red federal de centros de capacitación. Exigencia de asistencia : el programa tendrá requisitos estrictos de permanencia. El abandono de la capacitación resultará en la pérdida definitiva del beneficio sin posibilidad de reingreso.

: el programa tendrá requisitos estrictos de permanencia. El abandono de la capacitación resultará en la pérdida definitiva del beneficio sin posibilidad de reingreso. Articulación privada: las empresas se encargarán de los contenidos y capacitadores, mientras que el Estado aportará la infraestructura y el financiamiento directo a la persona.

Fin a Volver al Trabajo: quiénes mantienen la asistencia y quiénes quedan fuera

Es importante diferenciar que la baja no es universal para todos los programas sociales. El universo de beneficiarios que fue reconvertido tras el fin del Potenciar Trabajo quedó dividido en dos segmentos, y solo uno se ve afectado por esta resolución:

Grupo Volver al Trabajo (900.000 personas): son quienes están en condiciones de insertarse en el mercado laboral. Este grupo es el que percibirá la baja del pago mensual y la transición a los vouchers. Grupo de Acompañamiento Social (300.000 personas): integrado por personas con mayores dificultades estructurales para el empleo (adultos mayores o madres de familias numerosas). Este sector no será alcanzado por la baja y mantendrá su esquema de asistencia permanente.

Fin a Volver al Trabajo: impacto fiscal y redireccionamiento hacia la educación

Desde el punto de vista macroeconómico, la eliminación de estos 900.000 planes supone un ahorro potencial cercano a los $60.000 millones mensuales. Sin embargo, la intención oficial es que una parte de esos recursos no regrese simplemente a las arcas del Tesoro, sino que se reinvierta en el sistema educativo.

El plan del Ministerio de Capital Humano contempla reforzar el presupuesto de unas 7.000 escuelas vulnerables detectadas a través de las pruebas Aprender. El objetivo es financiar la implementación de la doble jornada y refuerzos pedagógicos en Lengua y Matemática.

En el Gobierno sostienen que el modelo anterior de transferencias masivas no logró la inserción laboral real, por lo que la nueva estrategia se resume en una apuesta por la educación temprana y la formación profesional técnica como únicos motores de movilidad social.