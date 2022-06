Instagram, Facebook y WhatsApp: cuánto tiempo hay para borrar un mensaje en cada app

Habitualmente se utiliza las aplicaciones de mensajerías y redes sociales para comunicarse con familiares y amigos. A través de WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram y Signal se envían una gran cantidad de mensajes, por lo que es normal que los usuarios se equivoquen.

Cabe destacar que no todas estas aplicaciones permiten editar mensajes, por lo que la persona no tiene más remedio que eliminar lo que se envió. Sin embargo, es importante que los usuarios sepan que cada una de estas plataformas digitales tiene un límite de tiempo para realizar esta acción. Se trata de mensajes mal escritos o que fueron enviados por error.

WhatsApp

La aplicación de mensajería de Meta deja poco más de una hora para eliminar mensajes, aunque está estudiando la posibilidad de eliminar mensajes a los pocos segundos. Esto implica que ni siquiera aparecería en el chat ese aviso de “Eliminaste este mensaje”. Sin embargo, WhatsApp permite eliminar mensajes dejando rastro.

Para borrarlo los usuarios tienen 4.096 segundos desde que se envió, es decir 1 hora, 8 minutos y 16 segundos. Durante ese tiempo se puede deshacer un mensaje ya enviado que, aunque deje rastro, no podrá ser visto en el chat por la otra persona o en los grupos.

Instagram

Los mensajes directos de Instagram también se pueden eliminar, aunque se hayan leído. Como Telegram, Instagram no pone límite temporal a esta función, por lo que se puede eliminar todos los mensajes que se deseen en cualquier momento, aunque tendrá que ser uno por uno. Al igual que Telegram no deja rastro.

Telegram

Esta aplicación no deja rastro de que se eliminó el mensaje, por lo que si la otra persona no lo vio, no sabrá que le llegó. No tiene límite temporal, se puede borrar cualquier mensaje aunque fue enviado hace años. Antes este límite era de dos años. Además, Telegram permite incluso borrar conversaciones enteras tanto para uno mismo como para la otra persona.

Facebook Messenger

Por su parte, Facebook no tiene límite, pero deja rastro. No existe ningún límite temporal para deshacer envíos en los chats de Facebook Messenger, pero la aplicación envía una notificación al celular para avisar. Si el mensaje es de hace varios años, será difícil que la otra persona no se entere.

Signal

Signal tiene un límite de 120 minutos para deshacer el envío, pero no es especialmente corto. Es decir que durante las dos horas posteriores a enviar un mensaje se podrá eliminarlo por completo del chat, incluso si fue leído. Aunque, aparecerá un aviso informando de que se ha eliminado un mensaje.