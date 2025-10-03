Jeff Bezos busca empleados para Amazon Argentina: cómo aplicar

Amazon lanzó una búsqueda laboral en Argentina para un puesto clave, en un movimiento que intensifica su competencia con Mercado Libre por el dominio del ecosistema emprendedor local. A través de su división de servicios en la nube, Amazon Web Services (AWS), la compañía busca un “Startups Account Manager” para liderar su estrategia de crecimiento en el país. Los detalles.

Amazon busca empleados en Argentina

La búsqueda de Amazon en Argentina ya está activa y apunta a reclutar talento local para seducir a las startups tecnológicas, uno de los segmentos de clientes más dinámicos. La posición de “Startups Account Manager” es estratégica. La persona seleccionada será responsable de impulsar la adopción de los servicios en la nube de AWS entre las empresas emergentes de Argentina. El rol implica:

Impulsar el crecimiento de los ingresos en el territorio asignado.

de los ingresos en el territorio asignado. Acelerar la adopción de los servicios de AWS por parte de los clientes.

de los servicios de AWS por parte de los clientes. Crear y articular propuestas de valor convincentes en torno a los servicios de la compañía.

de valor convincentes en torno a los servicios de la compañía. Desarrollar relaciones estratégicas a largo plazo con cuentas clave, interactuando con fundadores, directores y fondos de Venture Capital.

a largo plazo con cuentas clave, interactuando con fundadores, directores y fondos de Venture Capital. Trabajar con socios para extender el alcance e impulsar la adopción de la tecnología de Amazon.

Los requisitos: qué perfil busca Amazon

La búsqueda de Amazon en Argentina está orientada a un profesional con un fuerte perfil comercial y conocimiento del ecosistema tecnológico. Los requisitos básicos son:

Título universitario en Administración de Empresas, Ingeniería o Ciencias de la Computación.

en Administración de Empresas, Ingeniería o Ciencias de la Computación. Sólida experiencia en ventas de tecnología o desarrollo de negocios.

en ventas de tecnología o desarrollo de negocios. Idiomas: capacidad para liderar reuniones y comunicarse con clientes en inglés y portugués.

Como requisitos deseados, la compañía valora tener un posgrado o MBA, experiencia en venta de soluciones en la nube y un conocimiento técnico en el área.

Amazon busca empleados en Argentina: cómo aplicar

Los interesados en la búsqueda de Amazon en Argentina pueden postularse a través del portal de empleos de Amazon (amazon.jobs), buscando el ID de la vacante 3078799, correspondiente a “Startups Account Manager – Argentina”. La empresa destaca su cultura inclusiva y ofrece adaptaciones para personas con discapacidad durante el proceso de selección.

