Jubilaciones de Anses: con aumento y bono, cuánto se cobrará en septiembre 2025

Las jubilaciones y pensiones de Anses recibirán un nuevo aumento en septiembre 2025. En paralelo, el Gobierno Nacional confirmó que continuará entregando el bono de 70 mil pesos a quienes tengan haberes mínimos. Con la confirmación del incremento y el depósito de un nuevo extra, es posible establecer cómo quedan los montos para el siguiente mes.

Jubilaciones y pensiones de Anses: así quedan los montos en septiembre 2025

El aumento de septiembre 2025 para las jubilaciones y pensiones de Anses se dará por la fórmula de movilidad vigente, que determina que los incrementos para estas prestaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec de dos meses atrás. En septiembre 2025, rige el dato de inflación de julio 2025.

Aunque resta confirmación oficial, en el noveno mes del año se aplicará una suba del 1,9%, en coincidencia con el aumento de precios registrado en el séptimo mes del año. Paralelamente, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán, con el calendario de pagos habitual, un bono de 70 mil pesos. Los montos actualizados para el próximo mes son los siguientes:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

+ bono de $70.000 = $390.277,18 Jubilación máxima: $2.155.162,17

Calendario Anses: cuándo se cobrarán las jubilaciones y pensiones en septiembre 2025

La Anses difundió el calendario de pagos de las jubilaciones y pensiones para todo el 2025. De esta manera, mediante la Resolución 1091/2024, es posible conocer las fechas de cobro para septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

8 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

9 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

12 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos

8 de septiembre: DNI terminados en 0.

9 de septiembre: DNI terminados en 1.

10 de septiembre: DNI terminados en 2.

11 de septiembre: DNI terminados en 3.

12 de septiembre: DNI terminados en 4.

15 de septiembre: DNI terminados en 5.

16 de septiembre: DNI terminados en 6.

17 de septiembre: DNI terminados en 7.

18 de septiembre: DNI terminados en 8.

19 de septiembre: DNI terminados en 9.

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

22 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

23 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

24 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

25 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

26 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.