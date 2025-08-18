¡Atención jubilados y pensionados! Así quedan los montos mínimos y máximos en septiembre 2025

Los jubilados y pensionados de Anses recibirán un aumento en sus haberes en septiembre 2025. En paralelo, el Gobierno Nacional confirmó que continuará entregando el bono de 70 mil pesos a quienes tengan haberes mínimos. Con la confirmación del incremento y el depósito de un nuevo extra, es posible establecer cómo quedan los montos mínimos y máximos para el siguiente mes.

Jubilados y pensionados: así quedan los montos mínimos y máximos en septiembre 2025

El aumento de septiembre 2025 para los jubilados y pensionados de Anses se dará por la fórmula de movilidad vigente, que determina que los incrementos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec de dos meses atrás. En septiembre 2025, rige el dato de inflación de julio 2025.

Aunque resta confirmación oficial, en el séptimo mes del año se aplicará una suba del 1,9%, en coincidencia con el aumento de precios registrado en el cuarto mes del año. Paralelamente, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán, con el calendario de pagos habitual, un bono de 70 mil pesos. Los montos actualizados para el próximo mes son los siguientes:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17



Calendario Anses: cuándo cobrarán los jubilados y pensionados en septiembre 2025

La Anses difundió el calendario de pagos a jubilados y pensionados para todo el 2025. De esta manera, mediante la Resolución 1091/2024, es posible conocer las fechas de cobro para septiembre.

Pensiones No Contributivas

8 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

9 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

12 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

8 de septiembre: DNI terminados en 0.

9 de septiembre: DNI terminados en 1.

10 de septiembre: DNI terminados en 2.

11 de septiembre: DNI terminados en 3.

12 de septiembre: DNI terminados en 4.

15 de septiembre: DNI terminados en 5.

16 de septiembre: DNI terminados en 6.

17 de septiembre: DNI terminados en 7.

18 de septiembre: DNI terminados en 8.

19 de septiembre: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

22 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

23 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

24 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

25 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

26 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.