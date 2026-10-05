Neuquén tendrá monopatines eléctricos de uso público

En el bulevar del microcentro ya se cuenta con cargadores eléctricos (foto Emiliano Ortiz)

La municipalidad capitalina pondrá en marcha monopatines eléctricos de uso público, similar al sistema de las bicicletas SIBICI en la ciudad. La modalidad se probará por el plazo de un año e incluirá la contratación de un servicio de mantenimiento integral, control, monitoreo “y gestión operativa de las unidades”.



Los oferentes ya fueron convocados y la apertura de sobres con las alternativas disponibles se conocerán este martes, en el primer piso del edificio municipal de avenida Argentina y Roca.



Según se planteó en las bases y condiciones del llamado, el objetivo será “fortalecer la movilidad urbana mediante la incorporación de sistemas de micromovilidad sostenible”. Se indicó que se buscó promover alternativas de desplazamiento que contribuyan al cuidado del medio ambiente en la ciudad.



Otro de los objetivos, fue la descongestión del tránsito en una ciudad que tiene un ingreso diario que supera los 135.000 vehículos.



La modalidad SIBICI, por ejemplo permitió establecer que los días de semana el uso aumentó y es continuo y diario de las bicicletas públicas, más pronunciado en la ciclovía de la 12 de septiembre (paralela a las vías), desde el oeste donde está la Terminal de Ómnibus (ETON) hasta el microcentro, en la bici estación de la avenida Olascoaga.



“Además de la adquisición de monopatines eléctricos, se prevé una plataforma digital de gestión y operación que incorporará herramientas y funcionalidades tecnológicas destinadas a optimizar la prestación del servicio”, se indicó.

Con uso de las billeteras virtuales

Esto significará el registro de clientes y usuarios , la gestión y procesamiento de pagos con billeteras virtuales, el seguimiento y geolocalización de las unidades para medir las condiciones de uso (en las franjas horarias habilitadas) además de la recepción y reporte de fallas.



El llamado a licitación para el servicio alternativo de movilidad se hizo por 6.000.000 de pesos impulsado desde la secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano.Desde la firma del contrato, en 45 días deberán estar en marcha los monopatines públicos.