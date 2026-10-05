Las Grutas será sede del primer encuentro patagónico sobre inversiones y desarrollo inmobiliario

Las Grutas reunirá a inversores y profesionales para analizar las oportunidades inmobiliarias que abre el desarrollo de la región. Foto: archivo.

El sábado 10 de octubre, Las Grutas será escenario de Patagonia Real Estate, el primer encuentro patagónico de desarrollo e inversión inmobiliaria, una jornada que reunirá a desarrolladores, inversores, martilleros, corredores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros y otros profesionales vinculados con la actividad.

El encuentro comenzará a las 9 en el Salón de Convenciones ACA y combinará capacitaciones, disertaciones, espacios de networking y exposición comercial. La propuesta es organizada por Cabrona Producciones, una productora independiente que busca generar un espacio de intercambio para quienes ya forman parte del sector y para quienes quieren conocer las posibilidades de inversión en la región.

Las Grutas, en el radar de los inversores: GNL y nuevas oportunidades inmobiliarias

Desde la organización explicaron que la elección de Las Grutas como sede responde, en primer lugar, a un vínculo con la localidad. «Somos una productora independiente emergente. Elegimos Las Grutas como sede primero porque somos de ahí, es nuestro lugar», señalaron a Diario RÍO NEGRO.

Pero también plantearon una segunda razón vinculada con los cambios económicos que atraviesa la zona. Según explicaron, la llegada del proyecto de GNL genera nuevas expectativas y movimiento en distintas actividades, entre ellas la inmobiliaria.

«Está dentro de las localidades que están teniendo cambios en su economía con la llegada del proyecto de GNL, y el rubro inmobiliario es uno de los más afectados de forma positiva, ya que se expande la necesidad habitacional», indicaron.

Para las organizadoras, el escenario abre oportunidades que van más allá de la vivienda. Mencionaron posibilidades de inversión en inmuebles, tierras, desarrollos turísticos y emprendimientos vinculados con los sectores industrial y comercial.

Un encuentro para pensar el mercado inmobiliario patagónico

Además de abordar las posibilidades de inversión, Patagonia Real Estate buscará poner en discusión algunos de los desafíos y transformaciones que atraviesa actualmente la actividad inmobiliaria.

Durante la jornada habrá distintas exposiciones a cargo de especialistas. Entre los temas previstos se encuentran el régimen legal para la actividad profesional de intervención inmobiliaria, los aspectos técnicos de las tasaciones, las alternativas de inversión, el desarrollo de marcas, las transformaciones del turismo y el impacto de la inteligencia artificial en el negocio inmobiliario.

El cronograma incluye las siguientes disertaciones:

«Régimen legal para la actividad profesional de intervención inmobiliaria «, a cargo de Febo Capponi, Martina Morana y Mary Garrido.

«, a cargo de Febo Capponi, Martina Morana y Mary Garrido. «La verdad técnica» en el proceso de tasación , por Mariela Muñoz.

, por Mariela Muñoz. «El ABC de las inversiones» , por Laura Pereyra.

, por Laura Pereyra. «Marcas que potencian negocios «, por Ana Leonelli.

«, por Ana Leonelli. «Del turismo tradicional al estilo de vida» , por Marisol Martínez.

, por Marisol Martínez. «Inteligencia artificial y el negocio inmobiliario», por Gian Franco Gallo.

La propuesta también apunta a fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la actividad. Desde la organización esperan convocar a proveedores de inmuebles locales y regionales, inversores y empresas para generar «espacios de negocios, aprendizaje y experiencia de encuentro cara a cara».

«Esperamos generar un interés en los proveedores de inmuebles locales y regionales, inversores y empresas, y generar estos espacios de negocios, aprendizaje y experiencia de encuentro cara a cara para crear una red de intercambio», expresaron.

Turismo de eventos durante todo el año en Las Grutas

La elección de Las Grutas también está relacionada con otro objetivo, aprovechar el potencial de la localidad como sede de encuentros profesionales y contribuir a ampliar su actividad más allá de la temporada de verano.

«Creemos con mi socia que este lugar es un excelente destino para fomentar el turismo de eventos y que la concurrencia de la gente no sea tan estacional», explicaron.

La jornada contará además con coffee break, estación gourmet, kit institucional, exposición comercial, espacios de networking y un brindis de cierre.

Patagonia Real Estate se realizará el sábado 10 de octubre de 2026, desde las 9, en el Salón de Convenciones ACA de Las Grutas. Los cupos son limitados y la organización recomienda realizar la inscripción con anticipación. Para obtener más información se puede consultar al WhatsApp 2934-467651.