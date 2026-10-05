Primavera inestable: sol, aire fresco y viento antes del regreso de la lluvia, así estará el clima en Neuquén y Río Negro

Pasaron varias semanas desde el inicio de la primavera, pero debido a los efectos de El Niño, el tiempo se presenta inestable y las jornadas cálidas duraron muy poco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un nuevo cambio térmico e informó que este lunes 5 de octubre habrá sol, aunque al caer la tarde la temperatura descenderá y el viento se hará sentir en todo momento. Asimismo, el organismo prevé el regreso de las precipitaciones a distintos puntos de Neuquén y Río Negro.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según el pronóstico, el Alto Valle tendrá una máxima de 18°C y una mínima de 7°C. Sin probabilidades de lluvia, se prevé otra jornada de viento leve con velocidades promedio de 22 km/h y sin ráfagas intensas. El organismo indicó el martes la situación podría cambiar ya que se prevé el regreso de las precipitaciones intensas.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 7 °C y máxima de 18 °C . Parcialmente nublado por la mañana (0% prob. precipitación) con viento del sudoeste a 13-22 km/h ; mayormente nublado por la tarde (0% prob. precipitación) con viento del sudoeste a 13-22 km/h ; y mayormente nublado en la noche (0% prob. precipitación) con viento del sur a 7-12 km/h . Sin ráfagas de viento registradas .

Mínima de 7 °C y máxima de 18 °C . Parcialmente nublado por la mañana (0% prob. precipitación) con viento del sudoeste a 13-22 km/h ; mayormente nublado por la tarde (0% prob. precipitación) con viento del sudoeste a 13-22 km/h ; y mayormente nublado en la noche (0% prob. precipitación) con viento del sur a 7-12 km/h . Sin ráfagas de viento registradas . General Roca: Mínima de 6 °C y máxima de 19 °C. Parcialmente nublado por la mañana (0% prob. precipitación) con viento del sudoeste a 13-22 km/h; parcialmente nublado por la tarde (0% prob. precipitación) con viento del este a 23-31 km/h; y mayormente nublado por la noche (0% prob. precipitación) con viento del sudeste a 7-12 km/h. Sin ráfagas previstas.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

Para la cordillera se pronostican lluvias continuas a lo largo del día, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 31 km/h. La temperatura oscilará entre una mínima de -1 °C y una máxima de 9 °C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de -1 °C y máxima de 9 °C. Lluvias y nevadas por la mañana (10 – 40% prob. precipitación) con viento del este a 13-22 km/h; lluvias aisladas por la tarde (10 – 40% prob. precipitación) con viento del sudeste a 13-22 km/h; y lluvias y nevadas por la noche (10 – 40% prob. precipitación) con viento del sudeste a 0-2 km/h.

Mínima de -1 °C y máxima de 9 °C. Lluvias y nevadas por la mañana (10 – 40% prob. precipitación) con viento del este a 13-22 km/h; lluvias aisladas por la tarde (10 – 40% prob. precipitación) con viento del sudeste a 13-22 km/h; y lluvias y nevadas por la noche (10 – 40% prob. precipitación) con viento del sudeste a 0-2 km/h. San Carlos de Bariloche: Mínima de -2 °C y máxima de 8 °C. Lluvias y nevadas por la mañana (10 – 40% prob. precipitación) con viento del este a 23-31 km/h; lluvias aisladas por la tarde (10 – 40% prob. precipitación) con viento del sudeste a 13-22 km/h; y parcialmente nublado por la noche (0 – 10% prob. precipitación) con viento del sudeste a 0-2 km/h.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también experimentará vientos intensos, con una temperatura máxima estimada en 18°C y ráfagas que llegarán a los 50 km/h.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: