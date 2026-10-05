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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este martes 6 de octubre en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Keila Giles

Por Keila Giles

CALF realizará cortes programados de energía.

CALF realizará cortes programados de energía.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este martes 06 de octubre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zonas y horarios afectados este 6 de octubre

CALF indicó que los cortes programados para este martes serán de la siguiente forma:

HorarioZona / UbicaciónMotivo del Trabajo
07:30 a 11:30PIN: Ing. Huergo entre Trabajadores de la Industria y Conquistadores del Desierto.Análisis y mantenimiento de transformadores y de la red de distribución para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
14:00 a 18:00Las Azucenas y DaliasCambio de cajas y conexionado de conductores subterráneos.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este martes 06 de octubre.

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