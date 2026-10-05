Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este martes 6 de octubre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este martes 06 de octubre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zonas y horarios afectados este 6 de octubre
CALF indicó que los cortes programados para este martes serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Ubicación
|Motivo del Trabajo
|07:30 a 11:30
|PIN: Ing. Huergo entre Trabajadores de la Industria y Conquistadores del Desierto.
|Análisis y mantenimiento de transformadores y de la red de distribución para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
|14:00 a 18:00
|Las Azucenas y Dalias
|Cambio de cajas y conexionado de conductores subterráneos.
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