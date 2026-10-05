Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este martes 6 de octubre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este martes 06 de octubre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zonas y horarios afectados este 6 de octubre

CALF indicó que los cortes programados para este martes serán de la siguiente forma: