Torta cremosa de frutillas sin horno: una receta fácil para disfrutar en pocos minutos

Una torta cremosa de frutillas, sin horno y fácil de preparar en pocos pasos. Foto ilustrativa.

Las frutillas son protagonistas de esta receta que permite preparar una torta cremosa sin encender el horno. Con pocos ingredientes y un tiempo corto de preparación, se puede obtener un postre fresco, suave y perfecto para compartir.

Ingredientes

200 gramos de galletitas de vainilla.

80 gramos de manteca derretida.

250 gramos de frutillas.

300 gramos de queso crema.

200 mililitros de crema de leche.

4 cucharadas de azúcar impalpable.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 sobre de gelatina sin sabor de 7 gramos.

3 cucharadas de agua.

Paso a paso

1. Preparar la base. Triturar las galletitas hasta obtener una textura similar a la arena y mezclarlas con la manteca derretida. Colocar la preparación en la base de un molde y presionar bien para formar una capa pareja. Llevar al freezer mientras se prepara el relleno.

2. Preparar las frutillas. Lavar y retirar las hojas de las frutillas. Procesar aproximadamente 150 gramos hasta obtener una preparación homogénea. Reservar el resto para decorar.

3. Hacer la crema. Batir la crema de leche junto con el azúcar impalpable hasta que tome consistencia. Incorporar el queso crema, la esencia de vainilla y las frutillas procesadas. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

4. Incorporar la gelatina. Hidratar la gelatina sin sabor con las tres cucharadas de agua. Dejar reposar unos minutos y luego calentarla brevemente hasta que quede completamente disuelta, sin dejar que hierva. Incorporarla a la preparación y mezclar bien.

5. Armar la torta. Retirar la base del freezer y volcar encima la crema de frutillas. Distribuirla de manera pareja y llevar nuevamente al frío.

6. Decorar y servir. Dejar en el freezer aproximadamente una hora, hasta que la torta tome firmeza. También puede conservarse en la heladera durante tres o cuatro horas. Antes de servir, decorar con las frutillas frescas restantes.

El resultado es una torta cremosa, fresca y con sabor intenso a frutilla, ideal para preparar cuando se busca un postre casero sin necesidad de prender el horno.