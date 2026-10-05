De la experiencia de una mamá a una idea: la app móvil que nació en Neuquén para acompañar la discapacidad

Qué trámite hacer, cómo gestionar el Certificado Único de Discapacidad, qué prestaciones corresponden, dónde encontrar un especialista o a quién recurrir son algunas de las preguntas que surgen cuando una familia recibe un diagnóstico de discapacidad. Eso mismo le pasó a Natalia Corbould cuando nació su hijo Simón. Esa experiencia personal, sumada a los años de acompañamiento a otras familias, terminó dando origen a Simón IA, una aplicación móvil creada en Neuquén que busca reunir en un solo lugar información sobre derechos, trámites, profesionales, prestaciones y recursos para personas con discapacidad y sus familias.

La historia de la aplicación está directamente relacionada con la experiencia personal de su creadora. Simón nació en octubre de 2016 y, cuando tenía cinco meses, recibió un primer diagnóstico de retraso madurativo. “Empezamos a hacer terapias y decidí dedicarme 100% a él. Fui mamá a tiempo completo”, contó.

Cerca de los dos años llegó un diagnóstico genético: síndrome de duplicación 15q, una enfermedad poco frecuente asociada, entre otras características, al retraso madurativo, hipotonía, epilepsia y rasgos del espectro autista.

A partir de entonces comenzó un recorrido que, según explica, estuvo marcado por la búsqueda permanente de información. “Con la discapacidad hay mucha incertidumbre y vas haciendo camino al andar”, describió Natalia.

Natalia y su hijo Simón.

Esa experiencia también quedó plasmada en su libro “La mamá de Simón”, presentado este año en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y en distintos talleres y encuentros en los que trabaja sobre discapacidad y convivencia social.

Pero el proyecto de Simón IA surgió de otra experiencia: la de compartir información con otras familias. En 2022, Natalia creó un grupo de padres que comenzó a trabajar sobre derechos y distintas problemáticas vinculadas con la discapacidad. Con el tiempo, se fueron incorporando familias de otras localidades y provincias.

En ese espacio empezó a detectar un patrón: muchas consultas aparecían una y otra vez. “Todos los años ocurre lo mismo: ¿Cómo tramito el CUD?; Necesito consultar por un neurólogo; No sé a quién tengo que pedirle esta información…”, relató.

“Yo dije: esto es sistémico, se repite. Hay una manera de que esto lo podamos ordenar”, expuso. El avance de la inteligencia artificial abrió la posibilidad de convertir esa idea en una herramienta concreta. Así, Natalia conoció a Tomás Fuentes y Giolivo Santarelli, a quien le contó el proyecto. A partir de ese encuentro comenzó el desarrollo y, según cuenta, en apenas dos días ya tenían una primera demo.

Natalia junto a los creadores de la app.

La propuesta apunta a que la persona pueda encontrar en un único espacio información vinculada con el recorrido que debe realizar. El sistema podrá orientar, por ejemplo, sobre trámites como el CUD, prestaciones, profesionales y centros de salud, además de ofrecer información vinculada con recursos disponibles según el lugar donde esté registrada la persona.

La aplicación también contempla una agenda para organizar actividades y turnos. Buscan que la información se adapte a la localidad del usuario. Es decir, si una persona se registra en Neuquén, por ejemplo, la aplicación mostrará recursos y servicios cercanos. En caso de buscar un especialista específico que atienda en otra ciudad o provincia, también podrá acceder a esa información.

Uno de los objetivos es que los datos provengan de fuentes confiables y se mantengan actualizados. Para eso, la idea es trabajar con información pública y con bases de datos que puedan aportar municipios y provincias. También se contempla que los propios profesionales puedan informar cuando sus datos estén desactualizados para que sean corregidos a través de un sistema de validación.

La app.

Uno de los puntos que Natalia remarca es que la aplicación no pretende reemplazar el acompañamiento humano. La idea es que la inteligencia artificial pueda responder consultas y orientar en cuestiones administrativas o informativas, pero que también pueda detectar situaciones en las que sea necesario recurrir a una persona.

La aplicación todavía no está disponible para el público general. Actualmente se encuentra en etapa de prueba y el equipo trabaja para avanzar hacia su lanzamiento. “Se entrena constantemente. No es que se entrega un producto enlatado y listo”, explicó Natalia. La intención es comenzar en Neuquén, que esté lista para fin de año y luego ampliar progresivamente la cobertura a otras provincias.

La propuesta de Simón IA es reducir la carga que implican las consultas, los trámites y la búsqueda de información. “Nuestro tiempo es muy acotado siempre en la vida de las personas que acompañan a niños con discapacidad”, explica Natalia. Y agrega: “El objetivo de esta herramienta es colaborar desde ese lado, hacer una parte de nuestra vida más sencilla”.