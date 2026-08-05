Acompañamiento Social: Anses confirmó quiénes recibirán $78.000 durante agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los titulares del Programa Acompañamiento Social volverán a cobrar $78.000 en agosto de 2026. El beneficio mantiene el mismo monto de los últimos meses y apunta a un grupo específico de personas que formaban parte del ex Potenciar Trabajo.

Si bien el programa es dependiente del Ministerio de Capital Humano, el dinero se acredita a través de Anses como ocurre con el resto de las prestaciones sociales.

Quiénes cobran $78.000 por Acompañamiento Social

El programa Acompañamiento Social, como ya se indicó, está destinado a personas que integraban el ex Potenciar Trabajo y presentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.

De acuerdo a los requisitos, entre los principales beneficiarios se encuentran:

Personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad social.

Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

El Gobierno reiteró que durante agosto, el monto continuará siendo de $78.000, sin aumentos respecto a los meses anteriores. Además se reiteró que los beneficiarios no deben realizar una nueva inscripción ni efectuar un trámite adicional para recibir el pago.

Quienes ya forman parte del programa seguirán cobrando mientras cumplan las condiciones previstas por la normativa vigente.

Por otra parte, el Ministerio de Capital Humano recordó que extendió la duración del programa de 24 a 48 meses, por lo tanto Acompañamiento Social continuará vigente hasta abril de 2028.