Aumento de UOCRA: cuánto cobra un albañil de la Neuquén, Río Negro y la Patagonia en agosto 2026

El sector de la construcción transita el tramo final del acuerdo paritario sellado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del rubro.

Con el inicio de agosto de 2026, las liquidaciones salariales incorporan el último tramo de aumento pactado para el trimestre, marcando un nuevo piso obligatorio para las obras activas en todo el país y con un impacto directo en los salarios de Neuquén y Río Negro por el cobro de la zona desfavorable.

El esquema de recomposición salarial contempló subas mensuales y acumulativas diseñadas para amortiguar el impacto inflacionario. El sendero de actualización cerró de la siguiente manera:

Junio: Incremento del 2,1% sobre la grilla salarial.

Incremento del sobre la grilla salarial. Julio: Ajuste acumulativo del 2% respecto a los valores del mes anterior.

Ajuste acumulativo del respecto a los valores del mes anterior. Agosto: Tramo final del 1,9%, completando el esquema trimestre.

Un elemento fundamental de este acuerdo es el diseño técnico de los ingresos: el convenio estipula la incorporación progresiva de parte de los conceptos adicionales al salario básico ordinario, permitiendo que las subas impacten positivamente en el cálculo de adicionales futuros y aguinaldos del personal técnico y operativo.

Cuánto cobra un albañil en Neuquén, Río Negro y el resto de la Patagonia

Por el costo de vida y la incidencia de la actividad hidrocarburífera y turística en la Patagonia, los trabajadores de la construcción en la región cobran un adicional por zona desfavorable que eleva significativamente los ingresos respecto a la franja central del país.

Escala salarial en Neuquén, Río Negro y Chubut (Zona Desfavorable):

Oficial especializado: $8.237 por hora.

$8.237 por hora. Categorías iniciales (Ayudante / Medio Oficial): desde $6.020 por hora.

desde $6.020 por hora. Sereno: $1.092.719 al mes.

Escala salarial en Santa Cruz y Tierra del Fuego:

Santa Cruz: los montos por hora oscilan entre los $10.007 y los $11.392 según la calificación técnica.

los montos por hora oscilan entre los y los según la calificación técnica. Tierra del Fuego (Zona más alta del convenio): la hora para un ayudante parte de $10.798, la calificación técnica máxima alcanza los $14.841 por hora y el sueldo de sereno se ubica en $1.961.716 mensuales.

Los valores para la franja central del país (Zona A)

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la región central, los haberes básicos vigentes en agosto quedaron conformados de la siguiente forma: