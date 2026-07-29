En Viedma se construirán diez viviendas para afiliados a la Uocra

El acto se desarrolló en el Salón Gris de la Casa de Gobierno. Foto: Marcelo Ochoa

El gobierno provincial recibió dos ofertas para la construcción de diez viviendas y los servicios de cloacas y gas, además del cordón cuneta para 35 lotes ubicados en la capital provincial.

La apertura de la licitación se realizó este miércoles, en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, con las presencias del gobernador Alberto Weretilneck, el intendente local, Marcos Castro; los ministros de Gobierno, Agustín Ríos; y de Obras Públicas, Alejandro Echarren; y el interventor en el IPPV, Mariano Lavín, entre otras autoridades.

Además, cinco familias locales recibieron las escrituras de sus viviendas, entregadas en su momento por el IPPV; y accedieron a sus respectivas personerías jurídicas la Asociación Civil Banco de Pelucas Oncológicas de Viedma y la Asociación Civil Los Picapiedras.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 1.402 millones de pesos para la construcción de diez viviendas evolutivas e incluye la segunda etapa de servicios con las redes de gas y cloacas y el cordón cuneta para 35 lotes que ya cuentan con las redes de agua y energía eléctrica.

El plazo de ejecución es de 360 días y las propuestas fueron de las empresas KUMA SRL por 1.945,7 millones e Ingeniería Alejandro Lozano SRL por 2.436,1 millones.

Durante el acto el intendente Castro destacó que «este es el comienzo de la etapa de urbanización y, posteriormente, la vivienda» y sostuvo que «es el resultado del trabajo articulado con la provincia y, en este caso, con la Uocra».

Renato Arroyo, en representación del gremio agradeció a las autoridades y señaló estar «muy contento por esto, porque siempre construimos las casas para otras personas y en esta oportunidad se da la posibilidad de construir nuestras propias casas».

A su turno el interventor del IPPV explicó que la entrega de escrituras es para «familias de la ciudad de Viedma que fueron vecinos cumplidores, que terminaron de pagar cada una de las cuotas de su vivienda y hoy le agradecemos cumplir ese compromiso con el Estado» y «el sistema solidario nos permite el recupero de esa inversión que hizo el gobierno y nos permite dar más respuestas. Pasan de ser beneficiarios de sus viviendas a ser propietarios absolutos, dueños de cada uno de sus hogares» indicó Lavín.