Río Negro construirá viviendas para trabajadores de la construcción en Viedma: cómo será el proyecto

Lanzan un nuevo plan de viviendas en Viedma para afiliados de la Uocra. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro, a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), lanzó una nueva licitación para construir viviendas destinadas a trabajadores de la construcción en Viedma.

La iniciativa demandará una inversión superior a los $1.400 millones y se desarrollará en el marco del programa «Camino a Casa».

El proyecto surge de un convenio entre el IPPV y la Uocra Río Negro, seccional Viedma, y contempla la construcción de 10 viviendas diseñadas bajo modelos universales, con criterios de accesibilidad, eficiencia energética y sustentabilidad.

Según se informó, el objetivo es garantizar mayor autonomía y adaptabilidad de los espacios según las necesidades de cada familia.

Además de las unidades habitacionales, la obra incluye el desarrollo de la infraestructura para 35 lotes, con la ejecución de redes de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público.

Una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución previsto será de 360 días corridos.

¿Qué es el programa Camino a Casa?

La obra se enmarca en el programa «Camino a Casa», una herramienta del IPPV orientada a facilitar el acceso a la vivienda mediante proyectos impulsados por organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas, municipios y otros organismos.

A diferencia de otros planes habitacionales, el programa no cuenta con una inscripción individual permanente. Las iniciativas se desarrollan a partir de la demanda organizada que canalizan entidades intermedias, las cuales gestionan los proyectos y la participación de los futuros adjudicatarios.

En ese esquema, el IPPV aporta asistencia técnica y material y acompaña la planificación y ejecución de las obras, que pueden desarrollarse tanto en terrenos de las organizaciones como en tierras pertenecientes al organismo provincial.

El programa contempla distintas modalidades de intervención, desde la ejecución de infraestructura y servicios básicos hasta la construcción de viviendas completas. También prevé un esquema de financiamiento progresivo, mediante el cual los futuros beneficiarios pueden comenzar a realizar aportes durante el desarrollo de las obras.

Apertura de sobres

La apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas se realizará el 28 de julio, mientras que las propuestas podrán presentarse hasta las 10 de ese mismo día.

Los pliegos pueden adquirirse en el Departamento de Licitaciones del IPPV, ubicado en Winter y Murillo, en Viedma, de lunes a viernes de 8 a 13. Además, las consultas se reciben a través del correo electrónico licitaciones@ippv.gob.ar, y la documentación de la licitación puede consultarse en el sitio web oficial del Instituto.