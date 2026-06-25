La nieve afecta las rutas la cordillera patagónica: cuáles son los tramos bajo alerta en Neuquén, Río Negro y Chubut
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este 25 de junio que afectará principalmente la región cordillerana. Mirá el detalles de las rutas en las que se recomienda circular con precaución.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevada que afectará a la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut. En la advertencia resaltó que podría haber complicaciones en las rutas por
Alerta por nieve: las rutas complicadas de Neuquén, Río Negro y Chubut
El organismo nacional detalló que el área será afectada por nevadas de variada intensidad. En ese sentido señaló que se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual.
«No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», subrayó y señaló que las horas más complicadas serán durante la noche. El fenómeno impactará en las rutas y por esta razón desde Vialidad Nacional solicitaron transitar con «velocidad precautoria»
Basado en las regiones bajo alerta, las principales rutas afectadas por las condiciones climáticas en Neuquén, Río Negro y Chubut, son:
- Ruta Nacional 40: el tramo principal que une Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes.
- Ruta Nacional 23: en su tramo inicial que conecta Bariloche con Pilcaniyeu hacia la Línea Sur.
- Ruta Nacional 231: el acceso hacia el Paso Cardenal Samoré, saliendo desde Villa La Angostura.
- Ruta Provincial 24 (Neuquén): el tramo de acceso a Las Coloradas.
- Ruta Provincial 6 (Río Negro): el tramo que conecta la zona andina con Ñorquincó.
- Ruta Nacional 40 (Tramo Chubut): el corredor estará afectado desde el límite con Río Negro (pasando El Bolsón), cruzando por Leleque y aproximándose al acceso a Esquel.
- Ruta Provincial 40 (Chubut): el tramo de ripio/asfalto que conecta hacia la zona de Cushamen desde la RN 40.
- Ruta Provincial 12 (Chubut): el trayecto que cruza la zona de la cordillera y conecta Gualjaina con la RN 40 en las inmediaciones de Leleque.
- Ruta Nacional 259: en su tramo inicial que conecta la RN 40 con el desvío hacia Esquel y Trevelin.
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