La nieve afecta las rutas la cordillera patagónica: cuáles son los tramos bajo alerta en Neuquén, Río Negro y Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevada que afectará a la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut. En la advertencia resaltó que podría haber complicaciones en las rutas por

Alerta por nieve: las rutas complicadas de Neuquén, Río Negro y Chubut

El organismo nacional detalló que el área será afectada por nevadas de variada intensidad. En ese sentido señaló que se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual.

«No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», subrayó y señaló que las horas más complicadas serán durante la noche. El fenómeno impactará en las rutas y por esta razón desde Vialidad Nacional solicitaron transitar con «velocidad precautoria»

Basado en las regiones bajo alerta, las principales rutas afectadas por las condiciones climáticas en Neuquén, Río Negro y Chubut, son: