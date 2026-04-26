Corte en un cruce de la Avenida Mosconi de Neuquén este domingo: los caminos alternativos

Corte s por obras en la Avenida Mosconi de Neuquén. Foto: Archivo Florencia Salto.

Por tareas vinculadas a la obra en la Avenida Mosconi, el Municipio de Neuquén informó que este domingo habrá cortes en el cruce de la calle Chubut.

Indicaron que el tránsito en este punto se reabrirá este lunes.

Cortes en un cruce por la obra de Avenida Mosconi de Neuquén

Desde el Municipio señalaron que en ese sector se ejecuta este fin de semana una etapa técnica que incluye el descenso del nivel de la calzada a subrasante. Marcaron que es un procedimiento clave para establecer las alturas definitivas antes de avanzar con la colocación de las capas estructurales.

Está habilitado los cruces por Chaneton, Don Bosco, Olascoaga, y Bahía Blanca.

Avenida Mosconi de Neuquén: cuatro carriles por sentido

Los trabajos forman parte del proyecto integral sobre la avenida Mosconi, que «continúa avanzando de manera sostenida y ya muestra un fuerte impacto urbano», dijeron desde el Municipio.

«La iniciativa contempla la reconversión de la traza en una avenida con cuatro carriles por sentido, carriles de estacionamiento y la incorporación de un gran sistema pluvial que apunta a resolver problemas históricos de escurrimiento en la zona», recordaron.