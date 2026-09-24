Corte total de la Ruta 23 de Neuquén: las fechas de las interrupciones entre Rahue y Pilo Lil

Este fin de semana comenzará otra etapa del corte total en la Ruta Provincial 23 de Neuquén, en el tramo comprendido entre el puente Rahue y el puente Pilo Lil. Informaron que durante ocho días no estará permitido el paso de todo tipo de vehículos. Los días a tener en cuenta.

Los detalles del corte de la Ruta 23

Vialidad Provincial confirmó que la interrupción responderá a trabajos de voladura vinculados con la pavimentación de la Ruta Provincial 23.

Según el cronograma, el corte iniciará el sábado 26 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 3 de octubre inclusive.

Las empresas RJ Ingeniería S.A. y CN Sapag S.A. estarán a cargo de los trabajos en la Ruta Provincial N° 23. En un comunicado resaltaron que las tareas son necesarias para avanzar sobre sectores rocosos de la futura calzada.