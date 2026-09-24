Corte total de la Ruta 23 de Neuquén: las fechas de las interrupciones entre Rahue y Pilo Lil
Vialidad Provincial informó que el corte durará ocho días con el fin de continuar con las obras de pavimentación de la Ruta Provincia. El cronograma completo.
Este fin de semana comenzará otra etapa del corte total en la Ruta Provincial 23 de Neuquén, en el tramo comprendido entre el puente Rahue y el puente Pilo Lil. Informaron que durante ocho días no estará permitido el paso de todo tipo de vehículos. Los días a tener en cuenta.
Los detalles del corte de la Ruta 23
Vialidad Provincial confirmó que la interrupción responderá a trabajos de voladura vinculados con la pavimentación de la Ruta Provincial 23.
Según el cronograma, el corte iniciará el sábado 26 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 3 de octubre inclusive.
Las empresas RJ Ingeniería S.A. y CN Sapag S.A. estarán a cargo de los trabajos en la Ruta Provincial N° 23. En un comunicado resaltaron que las tareas son necesarias para avanzar sobre sectores rocosos de la futura calzada.
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