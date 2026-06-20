Llega el invierno: este domingo se producirá el solsticio que dará inicio a la estación más fría del año

La Argentina ingresará oficialmente al invierno astronómico este domingo 21 de junio con la llegada del solsticio de invierno, un fenómeno que ocurrirá a las 5:24 de la madrugada, según informó el Servicio de Hidrografía Naval.

El solsticio marca el momento en que el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación alejándose del Sol, dando lugar al día con menos horas de luz y a la noche más larga del año. Este evento astronómico señala el comienzo formal de la estación más fría y explica el progresivo descenso de las temperaturas que se registra en gran parte del país.

A partir de este fenómeno, las jornadas comenzarán a alargarse gradualmente. Sin embargo, especialistas señalan que las temperaturas más bajas suelen registrarse varias semanas después, especialmente durante julio y principios de agosto.

Cómo estará el tiempo en la Patagonia

Para este domingo, cuando se produzca el cambio de estación, se esperan condiciones típicas de invierno en el norte de la Patagonia, con cielo mayormente nublado, escasas probabilidades de precipitaciones y vientos leves.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima cercana a los 2°C y una máxima de aproximadamente 13°C.

En tanto, en otras regiones del país se prevé un escenario de transición estacional, con aire frío predominando sobre el centro y sur argentino, mientras que en el norte podrían registrarse marcas térmicas algo más templadas.

Qué es el solsticio de invierno

El término solsticio proviene del latín solstitium, que significa «Sol quieto», y hace referencia al momento en que el astro parece detener su desplazamiento aparente en el cielo antes de invertir su recorrido.

Durante esta fecha, el Sol alcanza su posición más al norte respecto del ecuador celeste, provocando que los rayos solares lleguen con menor intensidad al hemisferio sur y reduciendo las horas de luz diurna.

Este fenómeno tiene además una fuerte carga cultural y simbólica para distintos pueblos originarios de Sudamérica, que celebran el inicio de un nuevo ciclo natural vinculado al renacimiento de la luz.

Cuándo termina el invierno

El invierno de 2026 se extenderá hasta el próximo 22 de septiembre, cuando se produzca el equinoccio de primavera, evento que dará paso a la nueva estación en el hemisferio sur.

Mientras tanto, especialistas recomiendan reforzar los cuidados frente a las bajas temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ante una temporada que se espera combine períodos de frío intenso con intervalos más moderados.