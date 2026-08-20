Llega un fin de semana con frío polar en todo el país: cómo estará el clima en Río Negro y Neuquén
La entrada de una masa de aire frío de origen polar marcará el ritmo meteorológico regional durante las próximas horas. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por fuertes vientos en la costa rionegrina.
Se avecina un fin de semana con condiciones típicamente invernales en Río Negro y Neuquén. La entrada de una masa de aire frío de origen polar marcará el ritmo meteorológico regional durante las próximas horas, desencadenando un marcado descenso térmico, inestabilidad en zonas cordilleranas y vientos intensos en el sector atlántico.
Alto Valle de Río Negro y Neuquén: mañanas de helada y tardes frescas
Tras las rachas de viento y la masa inestable inicial, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén (General Roca, Cipolletti, Neuquén Capital y alrededores) transitará jornadas de marcada amplitud térmica y viento en disminución:
- Sábado: Salida del sol helada con mínimas registradas por la AIC entre los 3 °C y 4 °C (con valores más bajos en zonas rurales periféricas). La máxima se ubicará entre los 13 °C y 14 °C con cielo parcialmente cubierto.
- Domingo: Mantenimiento del aire frío matinal. Marcas mínimas en torno a los 3 °C y máximas contenidas en los 12 °C a 13 °C. La nubosidad irá en aumento hacia el final de la jornada, aunque la probabilidad de precipitaciones sobre los valles se mantendrá baja.
Cómo estará el clima en la cordillera de Río Negro y Neuquén
En las localidades cordilleranas de San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el ingreso de aire frío mantendrá el pulso inestable:
- Temperaturas mínimas por debajo del punto de congelación.
- Probabilidad de precipitaciones aisladas, aguanieve y nevadas débiles.
- Formación de hielo persistente sobre la calzada en las rutas cordilleranas (Ruta 40 y accesos a pasos internacionales).
Alerta amarilla del SMN: ráfagas superiores a 70 km/h en la costa
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes sobre la franja costera rionegrina:
- Zonas afectadas: Costa de San Antonio, Viedma y el litoral atlántico bonaerense.
- Vientos: Sector sur con velocidades constantes entre 35 y 45 km/h.
- Ráfagas: Picos que podrían superar los 70 km/h.
Se recomienda a los pobladores y automovilistas asegurar elementos que puedan volarse y extremar precauciones al transitar por rutas costeras o despejadas.
Comentarios