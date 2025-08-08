¡Llegó el día! Con aumento, la Anses inició el pago a jubilados, AUH y asignaciones en agosto 2025

La Anses dio inicio al pago de haberes a jubilados y pensionados, como así también a beneficiarios de las asignaciones. Todo corresponde al mes de agosto 2025. Desde este viernes 8 y hasta el jueves 28, millones de argentinos cobrarán el haber y asignaciones con el 1,62% de incremento. Y como replica mes a mes, la Anses abonará de forma escalonada de acuerdo a la terminación del DNI.

Además, el bono mensual de $70 mil está incluido en el pago. Jubilados y pensionados de la mínima son quienes comienzan a cobrar hoy. También algunos grupos beneficiarios de asignaciones. Del total, los primeros serán cuya terminación del DNI sea 0, salvo las Pensiones No Contributivas que, agrega la finalización en 1.

El calendario completo de pagos de Anses en agosto 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 14 de agosto.

DNI terminados en 6: 18 de agosto.

DNI terminados en 7: 19 de agosto.

DNI terminados en 8: 20 de agosto.

DNI terminados en 9: 21 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: 8 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de agosto.

DNI terminados en 1: 12 de agosto.

DNI terminados en 2: 13 de agosto.

DNI terminados en 3: 14 de agosto.

DNI terminados en 4: 18 de agosto.

DNI terminados en 5: 19 de agosto.

DNI terminados en 6: 20 de agosto.

DNI terminados en 7: 21 de agosto.

DNI terminados en 8: 22 de agosto.

DNI terminados en 9: 25 de agosto.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del 11 de agosto al 10 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

