¡Llegó el día! Con aumento, la Anses inició el pago a jubilados, AUH y asignaciones en agosto 2025
La Anses activó el pago de haberes a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Como ocurre mes a mes, el depósito respetará la terminación de DNI de los beneficiarios.
La Anses dio inicio al pago de haberes a jubilados y pensionados, como así también a beneficiarios de las asignaciones. Todo corresponde al mes de agosto 2025. Desde este viernes 8 y hasta el jueves 28, millones de argentinos cobrarán el haber y asignaciones con el 1,62% de incremento. Y como replica mes a mes, la Anses abonará de forma escalonada de acuerdo a la terminación del DNI.
Además, el bono mensual de $70 mil está incluido en el pago. Jubilados y pensionados de la mínima son quienes comienzan a cobrar hoy. También algunos grupos beneficiarios de asignaciones. Del total, los primeros serán cuya terminación del DNI sea 0, salvo las Pensiones No Contributivas que, agrega la finalización en 1.
El calendario completo de pagos de Anses en agosto 2025
- Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 0: 8 de agosto.
DNI terminados en 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2: 12 de agosto.
DNI terminados en 3: 13 de agosto.
DNI terminados en 4: 14 de agosto.
DNI terminados en 5: 14 de agosto.
DNI terminados en 6: 18 de agosto.
DNI terminados en 7: 19 de agosto.
DNI terminados en 8: 20 de agosto.
DNI terminados en 9: 21 de agosto.
- Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
DNI terminados en 0: 8 de agosto.
DNI terminados en 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2: 12 de agosto.
DNI terminados en 3: 13 de agosto.
DNI terminados en 4: 14 de agosto.
DNI terminados en 5: 18 de agosto.
DNI terminados en 6: 19 de agosto.
DNI terminados en 7: 20 de agosto.
DNI terminados en 8: 21 de agosto.
DNI terminados en 9: 22 de agosto.
- Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 8 de agosto.
DNI terminados en 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2: 12 de agosto.
DNI terminados en 3: 13 de agosto.
DNI terminados en 4: 14 de agosto.
DNI terminados en 5: 18 de agosto.
DNI terminados en 6: 19 de agosto.
DNI terminados en 7: 20 de agosto.
DNI terminados en 8: 21 de agosto.
DNI terminados en 9: 22 de agosto.
- Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 11 de agosto.
DNI terminados en 1: 12 de agosto.
DNI terminados en 2: 13 de agosto.
DNI terminados en 3: 14 de agosto.
DNI terminados en 4: 18 de agosto.
DNI terminados en 5: 19 de agosto.
DNI terminados en 6: 20 de agosto.
DNI terminados en 7: 21 de agosto.
DNI terminados en 8: 22 de agosto.
DNI terminados en 9: 25 de agosto.
- Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.
- Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Todas las terminaciones de documento: del 11 de agosto al 10 de septiembre.
- Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.
- Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.
