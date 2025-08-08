ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

¡Llegó el día! Con aumento, la Anses inició el pago a jubilados, AUH y asignaciones en agosto 2025

La Anses activó el pago de haberes a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Como ocurre mes a mes, el depósito respetará la terminación de DNI de los beneficiarios.

Redacción

Por Redacción

Jubilaciones y pensiones de Anses.

Jubilaciones y pensiones de Anses.

La Anses dio inicio al pago de haberes a jubilados y pensionados, como así también a beneficiarios de las asignaciones. Todo corresponde al mes de agosto 2025. Desde este viernes 8 y hasta el jueves 28, millones de argentinos cobrarán el haber y asignaciones con el 1,62% de incremento. Y como replica mes a mes, la Anses abonará de forma escalonada de acuerdo a la terminación del DNI.

Además, el bono mensual de $70 mil está incluido en el pago. Jubilados y pensionados de la mínima son quienes comienzan a cobrar hoy. También algunos grupos beneficiarios de asignaciones. Del total, los primeros serán cuya terminación del DNI sea 0, salvo las Pensiones No Contributivas que, agrega la finalización en 1.

El calendario completo de pagos de Anses en agosto 2025

  • Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de agosto.
DNI terminados en 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2: 12 de agosto.
DNI terminados en 3: 13 de agosto.
DNI terminados en 4: 14 de agosto.
DNI terminados en 5: 14 de agosto.
DNI terminados en 6: 18 de agosto.
DNI terminados en 7: 19 de agosto.
DNI terminados en 8: 20 de agosto.
DNI terminados en 9: 21 de agosto.

  • Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: 8 de agosto.
DNI terminados en 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2: 12 de agosto.
DNI terminados en 3: 13 de agosto.
DNI terminados en 4: 14 de agosto.
DNI terminados en 5: 18 de agosto.
DNI terminados en 6: 19 de agosto.
DNI terminados en 7: 20 de agosto.
DNI terminados en 8: 21 de agosto.
DNI terminados en 9: 22 de agosto.

  • Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de agosto.
DNI terminados en 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2: 12 de agosto.
DNI terminados en 3: 13 de agosto.
DNI terminados en 4: 14 de agosto.
DNI terminados en 5: 18 de agosto.
DNI terminados en 6: 19 de agosto.
DNI terminados en 7: 20 de agosto.
DNI terminados en 8: 21 de agosto.
DNI terminados en 9: 22 de agosto.

  • Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de agosto.
DNI terminados en 1: 12 de agosto.
DNI terminados en 2: 13 de agosto.
DNI terminados en 3: 14 de agosto.
DNI terminados en 4: 18 de agosto.
DNI terminados en 5: 19 de agosto.
DNI terminados en 6: 20 de agosto.
DNI terminados en 7: 21 de agosto.
DNI terminados en 8: 22 de agosto.
DNI terminados en 9: 25 de agosto.

  • Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

  • Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del 11 de agosto al 10 de septiembre.

  • Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

  • Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

NA


Temas

Anses

Asignaciones

Jubilados y Pensionados

La Anses dio inicio al pago de haberes a jubilados y pensionados, como así también a beneficiarios de las asignaciones. Todo corresponde al mes de agosto 2025. Desde este viernes 8 y hasta el jueves 28, millones de argentinos cobrarán el haber y asignaciones con el 1,62% de incremento. Y como replica mes a mes, la Anses abonará de forma escalonada de acuerdo a la terminación del DNI.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios