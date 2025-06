Anses recomendó actualizar los datos en junio 2025: qué pasa si ni lo hago

La Anses, organismo que ahora depende del Ministerio de Capital Humano, recordó la importancia de mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto en junio 2025. «Los mismos son necesarios para realizar trámites y gestiones en forma digital, a través de la web del organismo», detalló la administración. ¿Qué pasa si no lo hago?

La Anses recomendó mantener actualizados los datos en junio 2025. «Toda persona puede conocer cuál es la información actual registrada a su nombre ingresando en Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en el apartado Información Personal», detalló el organismo previsional y en caso de ser necesaria la actualización de datos personales o familiares se podrá revisar la documentación requerida en cada caso.

Con respecto a los datos de contacto, la administración aconsejó «validar un correo electrónico y número de teléfono celular, al menos una vez al año o cada vez que haya un cambio en ellos». «Esta actualización se puede realizar tanto a través de la app como de la web anses.gob.ar, y permite contar con un canal de comunicación directa con cada ciudadano», recordó el organismo.

«Es importante aclarar que la no realización del trámite de ninguna manera generará un perjuicio a los titulares de las prestaciones«, aclaró la Anses.

Cómo obtener la Certificación Negativa de Anses

Paralelamente, la Anses recordó que se puede gestionar la Certificación Negativa desde anses.gob.ar o desde la app Mi Anses. «Este comprobante sirve para acreditar que la persona no cuenta con cobertura de una obra social, no posee aportes, ni transferencias como autónomo o monotributista y no cobra prestaciones ni programas sociales», explicó el organismo. La constancia no requiere sello o firma de personal del organismo y tiene una validez de 30 días.