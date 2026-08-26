Luis Caputo anunciará nuevas medidas económicas en conferencia de prensa: a qué hora habla

El ministro de Economía, Luis Caputo, hablará este miércoles 26 de agosto en conferencia de prensa. El anuncio lo realizó luego de que terminara la Mesa Política y tiene como objetivo, anunciar medidas económicas.

A qué hora habla Luis Caputo: las medidas que se podrían anunciar

La conferencia de prensa está pautada para las 10 y se hará desde el Ministerio de Economía. Si bien se evitó anticipar el contenido de las medidas, trascendió que Caputo anunciará una serie de nuevas líneas de créditos.

Este miércoles será una jornada cargada de actividades porque posterior al anuncio que realice el ministro de Economía, en el Congreso se tratarán varias iniciativas importantes para el oficialismo.

Son al menos cinco los proyectos que ingresaron al recinto, pero dos de ella tiene gran peso económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal.

Además, las medidas que presentará Luis Caputo se dan en momentos en que se registró una suba del dólar estadounidense y que el foco está puesto en el aumento de la morosidad.

Luis Caputo retiró el bono en dólares

El martes se conoció que el ministro de Economía, Luis Caputo, levantó la licitación de los bonos en dólares.

En la subasta de este jueves, en la que busca tomar fondos para refinanciar vencimientos por $ 14 billones, el gran ausente será el AO29, título con el que el Ministerio de Economía pretende captar U$S 2.000 millones en 2026, según se detalló al presentar el programa financiero.

La omisión del instrumento se conoció tras difundirse el menú de bonos que se pondrán a consideración del mercado. Pese a las consultas, no hubo explicaciones oficiales sobre el motivo de este cambio.

En las últimas ruedas, el dólar mostró una demanda en aumento que impulsó su cotización a $ 1.530, valor registrado al cierre de este martes. La mayor presión repercutió en el mercado mayorista, que escaló a $1.502 y$ 1.511 para las puntas compradora y vendedora, respectivamente.

En este contexto, el Banco Central redujo su saldo comprador diario a apenas U$S 9 millones.

“A pesar de mantener un saldo positivo de U$S 477 millones en agosto y acumular U$S 13.804 millones en lo que va de 2026, el ritmo diario de absorción retrocedió a un promedio de U$S 32 millones, una cifra marcadamente inferior a la de los meses previos”, señalaron desde Wise Capital.

Entre las especulaciones del mercado, se estima que, ante una plaza algo más rígida, Luis Caputo optó por retirar el AO29 para evitar el rechazo de ofertas impulsado por un eventual reclamo de mayor tasa de interés.

Hasta la fecha, la Secretaría de Finanzas logró captar unos U$S 1.400 millones de los U$S 2.000 millones previstos en la emisión autorizada.