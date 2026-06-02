Aerolíneas Argentinas refuerza la temporada de nieve con vuelos directos entre Córdoba y Esquel

Aerolíneas Argentinas reactivará desde agosto el vuelo directo entre ambas ciudades. La ruta facilitará el acceso a La Hoya y a los principales atractivos de la Patagonia andina durante la temporada invernal. Foto: Clarín Fotografía.

La Patagonia y el centro del país volverán a estar unidos sin escalas. Aerolíneas Argentinas confirmó el regreso del vuelo directo entre Córdoba y Esquel, una conexión estratégica que facilitará la llegada de turistas a la cordillera chubutense durante la temporada de nieve y fortalecerá el intercambio entre ambas regiones.

La ruta, impulsada en conjunto por el Municipio de Esquel, el Gobierno del Chubut y la compañía aérea de bandera, comenzará a operar durante agosto, septiembre y octubre con una frecuencia semanal. Los vuelos partirán desde Córdoba los jueves a las 8:55 y arribarán a Esquel a las 11:30. El regreso será los lunes, con salida desde la ciudad cordillerana a las 16 y llegada a Córdoba a las 18:20.

La recuperación de esta conexión representa una noticia clave para el sector turístico. Desde la Subsecretaría de Turismo destacaron que el servicio no solo mejora la accesibilidad al destino, sino que también permite proyectar una temporada más extensa y potenciar el movimiento turístico durante los meses de nieve.

El antecedente inmediato respalda la apuesta. Durante el invierno de 2025, la misma ruta registró niveles de ocupación superiores al 85%, consolidándose como una alternativa muy valorada tanto por turistas como por familias que mantienen vínculos entre ambas provincias.

La Patagonia andina en su mejor momento

Esquel se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia para quienes buscan combinar nieve, naturaleza y tranquilidad. Rodeada por bosques, montañas y lagos, la ciudad ofrece durante el invierno una amplia variedad de propuestas para todos los perfiles de viajeros.

El Centro de Actividades de Montaña La Hoya es uno de los grandes protagonistas de la temporada. Reconocido por la calidad de su nieve y su prolongada duración, recibe cada año a esquiadores, snowboarders y visitantes que tienen su primer contacto con el mundo blanco.

La oferta se complementa con excursiones al Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, los tradicionales recorridos en La Trochita, el histórico Viejo Expreso Patagónico, los paisajes de la Ruta Nacional 259, el famoso Campo de Tulipanes Patagonia y las propuestas vinculadas a la cultura galesa que forman parte de la identidad regional.

La Hoya, La Trochita y el Parque Nacional Los Alerces serán algunos de los grandes atractivos que quedarán a pocas horas de vuelo para los viajeros cordobeses.

Córdoba, una puerta de entrada estratégica

Del otro lado del mapa, Córdoba continúa siendo uno de los principales polos emisores de turistas del país. Su intensa vida cultural, la riqueza de su patrimonio histórico, la gastronomía, la actividad universitaria y su conectividad aérea la convierten en un punto clave para el desarrollo turístico nacional.

Conocida como «La Docta», la ciudad ofrece además conexiones con numerosos destinos del país, lo que amplía las posibilidades de llegada de visitantes hacia la Patagonia.

La vuelta de esta ruta aérea directa no solo acorta distancias. También abre nuevas oportunidades para el turismo, el intercambio cultural y el desarrollo económico entre dos regiones que, aunque separadas por más de 1.500 kilómetros, vuelven a estar conectadas en apenas unas horas de vuelo.