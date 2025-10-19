Necrológicas de hoy, domingo 19 de octubre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, domingo 19 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Victoria Agustina Ramallo Dubreuil
La familia Ramallo-Dubreuil agradecen al personal profesional, enfermería, administración de la Clínica Cemic ( Sala clínica médica y UTI) y Clínica Conciencia (Oncología y Cuidados Paliativos) el acompañamiento y contención amorosa en los 9 meses de la enfermedad de nuestra Vicky. Principalmente al Dr. Resio, Dra. Leone, Dra.Ceschini, Dr. Polverini, Dra. Agostina Ramello.Su dedicación y apoyo nos brindaron un consuelo invaluable en este momento de dolor infinito.Sólo deseamos que nunca pierdan la profunda humanidad con la que nos sostuvieron, algo que no olvidaremos. Por favor, que todos los pacientes y sus familias puedan sentir lo mismo! Por siempre agradecidos.
Dora López Sagredo
Falleció en Cipolletti a los 98 años el 14 de Octubre; Mario Rogelio García y Sra. lamentan la pérdida a su hija Gloria, nietas Cecilia, Emilia y flia.
GLADYS MARIA SCHALBETTER de MULLER
Maria Luisa Betanzo y familia Palferro acompañan con profundo pesar y expresan sus mas sentidas condolencias para todos sus afectos.
Omar Lorenzo Molina
Con profunda tristeza despedimos a Omar Molina, querido colaborador de Angela Nesci SRL, quien falleció el 15/10/2025. Nuestras mas sinceras condolencias a su familia, de parte de sus empleadores y equipo de trabajo.
STELLA MARIS INVERNIZZI
Falleció en Buenos Aires el 16/10/2025 a la edad de 64 años. Acompañamos a su hija y flia en su gran dolor . Hasta siempre STELLA, fuiste una gran persona. Rubén y familia.
Susana Noemí Lavolpe
Con Profundo pesar, los amigos , compañeros y alumnos del Club Náutico Lago Pellegrini de Cinco Saltos despedimos a nuestra querida Susi quien con su energía, su sonrisa y su amor por el agua y la vida marcaron a todos los que tuvimos la suerte de compartir momentos con ella . fue guia, compañera y amiga. Siempre dispuesta a enseñar, a escuchar, a reir y acompañar. Su ausencia deja un vacio enorme en nuestro club y en nuestros corazones.Acompañamos a su familia en este dificil momento, y la despidimos con gratitud por todo lo que nos dejó. Susi vivira para siempre en cada recuerdo, en cada clase, en cada abrazo compartido . Q.P.D.E.
