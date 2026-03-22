Necrológicas de hoy, domingo 22 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 22 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Oliva, Irma Myrian
EDERSA acompaña a Jorge Agnelli, Sub Gerente General de la empresa, en este momento de profundo dolor, con motivo de la pérdida de su querida madre Myrian Oliva.
Oliva, Irma Myrian
Los gerentes de EDERSA, Fernando Barreto, Alberto Llambi, Juan Pablo Simeone, José Cainelli, Leonardo Iriarte, Fernando Salice, Jorge Liendro, Juan Pablo Sinopolis y Francisco Castaño, acompañan a Jorge Agnelli, extendiendo nuestro más sentido pésame por la pérdida física de su querida madre Irma Myrian Oliva.
OROZCO, LUCY BETTI
Consejeros, Cuerpo de Ventas y Personal de la Unidad de Negocios de General Roca y Centro Médico Laboral, del Grupo Sancor Seguros, lamentan su deceso y acompañan a Silvana y toda su familia, en este difícil momento que estan atravesando.
SALAS MUÑOZ, ORIABEL DEL CARMEN
Fallecio en Gral. Roca a los 73 años. Sus hijas: Maria Eugenia y Dana Liz. Su hijo politico, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 recibiran sepultura hoy a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Salas, Oriabel del Carmen
Consejeros, Cuerpo de Ventas y Personal de la Unidad de Negocios de General Roca y Centro Médico Laboral, del Grupo Sancor Seguros, lamentan su deceso y acompañan a Maria Eugenia Molina y toda su familia, en este dificil momento que estan atravesando.
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