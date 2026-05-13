Narcoavioneta en Santa Fe: 321 kilos de cocaína, persecución, vehículos quemados y un gendarme herido

Por segunda semana consecutiva, una avioneta cargada con cocaína fue interceptada en la provincia de Santa Fe. Esta vez, el operativo se desarrolló en la localidad de Villa Eloísa, donde una aeronave aterrizó en una pista clandestina con 321 kilos de droga y desató una fuga que incluyó vehículos incendiados y un gendarme herido.

El procedimiento fue realizado este martes por la Gendarmería Nacional en una zona rural ubicada a unos 100 kilómetros de Rosario. Según la investigación, dos camionetas Fiat Strada y un Volkswagen Gol Trend aguardaban la descarga del cargamento para trasladarlo rápidamente.

Uno de los ladrillos que fueron analizados por los peritos.

Persecución y vehículos incendiados

Fuentes de la investigación indicaron que los agentes federales montaron un operativo cerrojo para evitar la huida de los involucrados. Sin embargo, la fuga tuvo momentos de extrema tensión. Una de las camionetas embistió a un gendarme, que sufrió una fractura de cráneo y fue trasladado primero a un centro de salud de Cañada de Gómez y luego derivado a Rosario.

Tras escapar del lugar, las dos Fiat Strada fueron halladas incendiadas en una zona rural comprendida entre las rutas 15 y 178, entre Villa Eloísa y Cruz Alta. Los investigadores sospechan que los ocupantes abandonaron esos vehículos y continuaron la fuga a bordo del Volkswagen Gol Trend.

En las primeras horas circularon versiones sobre un posible enfrentamiento armado y disparos contra el auto utilizado para escapar, aunque desde Gendarmería descartaron oficialmente esa hipótesis.

Dos detenidos y una investigación abierta

Durante el despliegue fueron detenidos dos hombres de nacionalidad boliviana que caminaban por el sector sin documentación ni registros de ingreso legal al país. Los investigadores creen que podrían tratarse del piloto y el copiloto de la aeronave.

El operativo estuvo a cargo de la Sección de Investigaciones Antidrogas de Gendarmería, bajo las directivas del fiscal Matías Scilabra, de la PROCUNAR, y del titular del organismo, Diego Iglesias. También interviene la Procelac.

Los pesquisas intentan determinar ahora el destino final de la droga y las conexiones detrás del cargamento. En ese marco, volvió a aparecer el nombre de Brian Bilbao, conocido como “Barba”, “Patoruzec” o “Negro”, un presunto capo narco rosarino detenido desde noviembre pasado tras permanecer prófugo durante dos años.

Bilbao había sido arrestado luego de una investigación vinculada también al tráfico aéreo de cocaína. En aquella causa, la Gendarmería secuestró cerca de 400 kilos de droga tras seguir el recorrido de una avioneta que aterrizó en Pergamino.

Segunda narcoavioneta en una semana

El nuevo operativo se produjo apenas días después de otro procedimiento realizado el 5 de mayo en Vera, en el norte santafesino. En esa oportunidad, las autoridades secuestraron 442 kilos de cocaína y detuvieron a ocho personas presuntamente vinculadas al contrabando.

Los investigadores buscan establecer si ambos episodios forman parte de una misma estructura dedicada al tráfico aéreo de estupefacientes en la región.