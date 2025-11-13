Necrológicas de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, jueves 13 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Tomas Rodriguez
Con profundo dolor despedimos al querido Tomás y acompañamos a Susana, Verónica, Euge, Maxi y Tomás (h) frente a esta irreparable pérdida. Oscar, Tony y Jorge
Abrazamos a Susana y familia, sintiendo su pena. Tomás estará siempre en la memoria de tantos buenos momentos compartidos. Marta, Francisco López Raffo y familia.
Silvia Heier y Carlos Ancaten lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido amigo, acompañando a sus familiares en estos momentos dolorosos.
Balladini Alberto y flia. participan su fallecimiento y acompañan aSusana, Verónica, Tomás, Maxi, Eugenia y demás familiares en tan doloroso momento a quien fuera por encima de profesional el Derecho, una persona de bien y que ha dejado un recuerdo imborrable en su paso por esta vida.
Las familias Baqueiro y Llorente despiden al muy querido amigo y acompañan a Susy, Tomas , Vero , Maxi y su nieta Maria Eugenia en estos momentos tan tristes.
NIEVES GATICA VDA. DE ACEVEDO
Falleció en General Roca a los 81 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «B» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 10,30 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Estudio Tempone participa el fallecimiento del Dr. Tomás Rodriguez y acompaña a su familia en este momento especial.-
Familia Garrido-Centeno, Mirtha, Fernanda y Sebastián, despiden con gran tristeza a nuestro querido amigo Tomás y acompañan a su familia Susana, Tomás hijo, Maxi y nieta en este momento de dolor.
Leonardo Lustig y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Susana, Verónica, Tomás, Maximiliano y demás familiares en tan doloroso momento.
Pedro Smekal
Shinpei Funakoshi y flia. lo despide con enorme tristeza y acompaña a su esposa e hijos en este doloroso momento.
José Luis, Juan, Julián, Nacho, Pedro y Paula participan con profundo pesar la partida del Tío Cacho y acompañan en el dolor a su Tía Susana y a sus primos Verónica, Maxi y Tomasito. Esas mañanas de Navidad preparando el asado ya no serán lo mismo…
Juan Máximo Rotter y Señora, participan en su fallecimiento con hondo pesar de quien fuera dilecto amigo, que a lo largo de su vida nos brindó generosamente su amistad y la de su familia.
Carlos Julio Schmidt participa el fallecimiento del querido colega y acompaña con mucho pesar a su familia en éstos momentos de dolor.
Jockey Club de General Roca, participa el fallecimiento del Dr. Tomás Rodriguez, ex presidente e integrante de la Comisión Directiva. Acompaña a su familia en tan doloroso trance.
Los compañeros de trabajo acompañan con profundo pesar al Ing. Carlos Bellini y a su esposa Verónica Rodríguez ante tan dolorosa perdida.
