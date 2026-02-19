Necrológicas de hoy, jueves 19 de febrero de 2026

RUIZ, JOSE Fallecio en Gral. Roca a los 84 años. Su esposa: Guadalupe Rodriguez. Sus hijos: Maria Jose y Juan Jose. Hijos politicos, nieto y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado Asoc. BancariaSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Barsottelli, Daniel Osvaldo Daniel querido, que pena tan grande, te damos un fuerte abrazo donde quiera que estés. Tus amigos de Tio Paco

GARCIA DE MAIN, VANESA VALERIA Fallecio en Gral. Roca a los 42 años. Su esposo: Juan Ignacio Main. Sus hijas: Alma y Canela. Sus padres: Roque Garcia y Nelida Fernandez. Sus padres politicos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes de 10 a 12 recibiran sepultura previo oficio religioso en la capilla del mismo.SSRVICIO: EMPRESA DINIELLO

GARCIA DE MAIN, VANESA VALERIA Fundación Fedinus e Instituto Nuevo Siglo participan su fallecimiento y acompañan a Alma, Canela y Juan ante tan irreparable perdida. Sus restos seran inhumados hoy a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO

Quesada, Abel Despedimos a Abel y acompañamos a Graciana, Anita, María Jesús y flia en tan doloroso momento. Vecinos Tello, Pedrosa, Alvarez, Centani.

YAÑEZ DE CERDA, MONICA LILIANA Falleció en General Roca a los 60 años. Su esposo Daniel Cerda. Sus hijos, hijos políticos y nietos. Su madre Sara Yañez y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «B» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Álvarez, Ángel Julian La Comisión de Asociados de la Filial Centenario del Banco Credicoop lamenta comunicar el fallecimiento de su integrante, Ingeniero Agrónomo Julián Álvarez, destacando su compromiso con el cooperativismo transformador y su protagonismo en la defensa de la fruticultura regional. Hacemos llegar un fraternal saludo a sus familiares y amigos.

VACCARI, OSCAR Consejeros, Cuerpo de Ventas y Personal de la Unidad de Negocios de General Roca y Centro Médico Laboral, del Grupo Sancor Seguros, lamentan su deceso y acompañan a su familia, en este triste momento, elevando una oración en su memoria por su eterno y en paz descanso..

Vaccari, Oscar «Cacho» Cachito te vamos a extrañar! Teté, Lupe y Charín Galván

RIGHETTI, HUGO ALBERTO Con profundo pesar, el Directorio y el equipo de trabajo de Hidrocarburos del Neuquén S.A. participan el fallecimiento del Sr. Hugo Alberto Righetti, quien se desempeñara como Director de esta sociedad, ejerciendo su función con compromiso institucional, responsabilidad profesional y vocación de servicio. Quienes compartimos espacio de trabajo con él destacamos su calidad humana. En este momento de profundo dolor, acompañamos a su familia, seres queridos y allegados, elevando una oración por su eterno descanso. Directorio y Personal deHidrocarburos del Neuquén S.A.

Righetti, Hugo Claudio Andreani y familia participan el fallecimiento de su amigo Hugo Righetti acompañando a su esposa y familiares en estos momentos de profundo dolor .

VACCARI, DR. OSCAR EDUARDO Falleció en General Roca a los 66 años. Sus hijos: María Elena y Salvador. Sus hijos políticos: Maximiliano y Cecilia. Sus nietos. Sus hermanos : Gustavo Luis y Jorge Pablo. Hermanas políticas y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 16 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

GARCIA DE MAIN, VANESA VALERIA Grupos de madres, voluntarias y de oración de la Capilla del Hospital, ruegan por su eterno descanso y acompañan a las familias García- Main y demás familiares en estos dolorosos momentos.EMPRESA DINIELLO