Necrológicas de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, jueves 20 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
DOLORES PARDO de ARCOS VDA. DE IBAÑEZ
Falleció en Gral. Roca a los 98 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos recibirán sepultura hoy a las 9 en la necrópolis localSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
JOSE RICARDO SOTO
Falleció en Gral. Roca a los 70 años. Su esposa: Luisa Torres. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en la necrópolis local, previo oficio religiosoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Juan Luis Gardes
Marta Gorsky, Alejandro Gorsky y sus familias despiden a su querido amigo juan Luis, escritor, poeta, ingeniero y permanente luchador por causas justas. Fallecio en la ciudad de Neuquén el 16 de noviembre de 2025.
GERARDO OTTO BIRNMANN
Falleció en Gral. Roca a los 87 años. Su esposa: Marta Potast. Sus hijos: Nelson, Carlos y Fernando. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos recibirán sepultura hoy a las 10 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la Capilla del mismo. Afiliado a Direc. Obra Social Serv. Penit. FederalSERVICIO: EMPRESA DINIELLO.
AMÉRICO LUIS CAPRIOLO
Falleció en la ciudad de Neuquén, a la edad de 80 años.Manuel Arévalo, su esposa Liliana y sus hijos participan con profunda tristeza su deceso. Hacemos llegar nuestro abrazo a sus seres queridos y elevamos una oración por su eterno descanso.
AMÉRICO LUIS CAPRIOLO
Falleció en la ciudad de Neuquén, a la edad de 80 años.Manuel Arévalo, Secretario General y la Comisión Directiva del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado participan con profundo pesar el deceso de un gran vecino de la ciudad de Neuquén. Acompañamos en este momento de dolor a toda su familia y elevamos una oración por el eterno descanso de su alma.
AMERICO LUIS CAPRIOLO
Te fuiste dejando huellas, que nadie las borrara. Ejemplo de comerciante, monumento a la honestidad. Ex empleado.
GRACIELA MABEL PARRA DE ARRIETA
Fallecio en Gral. Roca a los 72 años. Su esposo: Nestor Arrieta. Sus hijas. Sus hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 11.30 en la Necrópolis LocalSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
